Corona ultime notizie: attività non essenziali chiuse. Cosa sono

Corona ultime notizie: tra le polemiche (non mancano mai), il premier Giuseppe Conte annuncia una nuova serrata e lo fa nella serata di sabato 21 marzo 2020, in diretta Facebook. Il giorno dopo la firma e l’ufficializzazione del decreto, che contiene anche l’allegato relativo alle attività che resteranno aperte. Sostanzialmente si tratta di 4 macrosettori: quello dei trasporti e della logistica, quello della sanità (che comprende anche le farmacie e le parafarmacie, ovviamente), quello dell’energia e dell’agroindustria, nonché quello dei servizi bancari, postali e finanziari. I supermercati resteranno aperti, precisa Conte, non c’è bisogno di fare la rincorsa ai viveri perché i rifornimenti continueranno.

Corona ultime notizie: Conte, “Lo Stato c’è”

C’è stata polemica anche per la tempistica di intervento del premier, che ha deciso di farlo tardi, in una giornata drammatica per tutta l’Italia, visti i quasi 800 morti in 24 ore. “Uniti ce la faremo”, è stata la sua esortazione finale, quasi a incoraggiare una cittadinanza stremata e in quarantena prolungata. Poi è venuto il momento di capire cosa riguardava il decreto, quali attività non essenziali potevano chiudere e quali fossero considerate attività essenziali, con l’obbligo di restare aperte pertanto. “Abbiamo deciso di chiudere in tutta Italia ogni attività produttiva che non sia cruciale, indispensabile, a garantirci beni e servizi essenziali”: un danno enorme al sistema socio-economico del Paese, ma necessario per frenare la diffusione del contagio. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 3 aprile. Tutte le attività che possono fare smart working, sono tenute a farlo, altrimenti saranno obbligate a sospendere la propria attività. Infine, nessun timore per il futuro: “Lo Stato c’è, il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa”.

Corona ultime notizie: attività essenziali (con codice Ateco) che rimarranno aperte

Nella tabella seguente le attività essenziali che resteranno aperte (con tanto di codice Ateco), come da allegato al Decreto del 22 marzo 2020.

Codice ATECO Attività essenziale che resterà aperta 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 03 Pesca e acquacoltura 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti di lavoro 17 Fabbricazione di carta 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 Fabbricazione di prodotti chimici 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari 24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati 26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) 26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione e altre apparecchiature elettroterapeutiche 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti 33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia a ultrasuoni per laboratori 33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori) 33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognarie 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti; recupero di materiali 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 43.21 Installazione di impianti elettrici 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.49.10 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 49.20.00 Trasporto ferroviario di merci 49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 49.32.10 Trasporto con taxi 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 49.41.00 Trasporto di merci su strada 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere J (da 58 a 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74.3 Traduzione e interpretariato 75 Servizi veterinari 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 81.29.99 Altre attività di pulizia nca 82.20.00 Attività dei call center 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

Tutte le attività che non compaiono nell’elenco soprastante dovranno restare chiuse o continuare in modalità smart working. Si raccomanda, soprattutto nelle zone più colpite, di osservare le eventuali ordinanze regionali in tal proposito. Se si hanno ancora dubbi sulla prosecuzione o meno della propria attività (le aziende avranno tempo fino a mercoledì 25 marzo per rispettare le disposizioni) basterà inoltrare una comunicazione al Prefetto di riferimento, che fornirà una risposta in tal senso.

