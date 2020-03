Condividi su

Coronavirus Sicilia, ultime notizie: contagi, morti, possibile picco. Previsioni

Coronavirus Sicilia, quali sono le ultime notizie sull’isola? Cerchiamo di fare il punto della situazione, andando a vedere il numero dei casi positivi, delle persone guarite e delle vittime nella Regione e le previsioni del picco. Intanto stanno già facendo il giro del Paese le immagini di molte persone che si sono dirette verso gli imbarcaderi calabresi per raggiungere la Sicilia. E vista la situazione al momento problematica dell’isola, sono immagini che nessuno vorrebbe vedere.

Coronavirus Sicilia: il punto della situazione, i dati

Stando agli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile nel pomeriggio di lunedì 22 marzo 2020, la Sicilia a oggi conta 596 casi positivi, 26 persone guarite e 8 vittime. Tuttavia, in una giornata che ha visto un rallentamento generalizzato dei contagi lungo la Penisola (e soprattutto in Lombardia), ci sono da segnalare i 140 nuovi casi registrati in Sicilia, aumento che fa preoccupare visti gli 82 casi del giorno prima e i 68 di due giorni fa. Preoccupano due focolai in provincia di Messina e si attendono i dati di oggi pomeriggio per capire se la crescita dei contagi è contenuta, in riduzione oppure esponenziale. In quest’ultimo caso ci sarebbe grande preoccupazione, perché significherebbe la replica di un nuovo caso Lombardia.

Strettoweb segnala infatti nella giornata di ieri “un boom di casi in cliniche, ospedali e case di cura, certificato da un forte aumento dei tamponi dopo l’esplosione dei casi del gruppo di medici che in piena epidemia si era recato in settimana bianca a Madonna di Campiglio”. Al Sud la situazione siciliana è l’unica a preoccupare, visti gli aumenti contenuti e in riduzione in Campania e Sardegna, diretta conseguenza dell’esodo di due settimane fa. L’auspicio è che lo stesso trend sia perseguito anche in Sicilia.

Sbarchi dalla Calabria nella notte

A preoccupare in Sicilia sono anche le immagini di decine e decine di auto presentatesi agli imbarcaderi calabresi per raggiungere la Sicilia, nonostante la recente disposizione che vieta gli spostamenti da un Comune all’altro. “Mi segnalano appena desso che a Messina stanno sbarcano dalla Calabria molte persone non autorizzate”, ha scritto il presidente della Regione Nello Musumeci su Facebook verso mezzanotte. “Non è possibile e non accetto che questo accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C’è un decreto del ministro delle Infrastrutture e del ministro della Salute che lo impedisce. Pretendo che quell’ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello.

Pochi minuti dopo un altro messaggio: “Ho appena avuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo Stretto. Possono passare, alla luce del provvedimento nazionale, SOLO i pendolari che svolgono servizio pubblico, come sanitari, forze armate e di polizia. BASTA. Stiamo facendo sacrifici enormi e bisogna dare certezze a tutti i cittadini che questa fase è seguita con impegno”, ha concluso.

