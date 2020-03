Condividi su

Young Sheldon 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Dall’8 marzo 2020 Premium Store ha accolto la terza stagione della serie tv spin-off di The Big Bang Theory: stiamo parlando di Young Sheldon. Il terzo capitolo conta 20 episodi dalla durata di 20 minuti circa ciascuno e rappresenta un appuntamento imprescindibile per tutti coloro che hanno amato la serie madre. Su CBS il terzo capitolo sta già per concludersi, ma in Italia è arrivato a distanza di circa 6 mesi; Young Sheldon, inoltre, è diventata già la serie comedy più seguita ereditando il successo di The Big Bang Theory, conclusasi con un totale di ben 12 stagioni. Una pietra miliare delle sit-com dal futuro sicuramente più che roseo, al punto che CBS ha già rinnovato la serie spin-off per una quarta stagione.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast del nuovo ciclo di episodi di Young Sheldon, possiamo dare un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Young Sheldon Season 3 Promo (HD)

Young Sheldon: la trama

Nel final season del secondo capitolo, abbiamo assistito alla delusione del piccolo Sheldon di non aver trovato un compagno ad assistere alla premiazione del premio Nobel. Il bambino sembra particolarmente triste, ma la voce fuori campo del Cooper maturo ci lascia intendere, come ben sappiamo, che il suo destino non sarà quello della solitudine. Nella terza stagione vedremo nuove avventure del ragazzino, sempre pronto a coltivare il proprio genio e crescere nel modo in cui lo conosciamo. Nel frattempo, scopriremo gli eventi esilaranti che caratterizzano tutta la sua famiglia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Young Sheldon e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Iain Armitage veste i panni del piccolo Sheldon Cooper; Zoe Perry nel ruolo di Mary; Lance Barber è George sr; Raegan Revord interpreta Missy; Montana Jordan veste i panni di George; Annie Potts nel ruolo di Connie; Wallace Shawn è il dottor Sturgis; Ryan Phuong interpreta Tam; Wyatt McClure veste i panni di Billy.

