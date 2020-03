Condividi su

Dark 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Mancano ormai pochi mesi al lancio della stagione finale di una serie tv sci-fi molto apprezzata dal pubblico: stiamo parlando di Dark. Il terzo ciclo di episodi sarà l’ultimo dello show e, considerando quanto avvenuto per i capitoli precedenti, è altamente probabile che veda la luce nell’estate di quest’anno, salvo eventuali slittamenti a seguito dell’emergenza coronavirus. Molti fan si aspettano un particolare easter egg da parte di Netflix: voci di corridoio sostengono la tesi secondo cui la terza stagione possa arrivare sulla piattaforma il 27 giugno 2020, proprio il giorno in cui nello show inizia l’apocalisse; l’ipotesi deriva dalla peculiare scelta di debutto del capitolo precedente, avvenuto il 21 giugno, data in cui il personaggio di Michael si è suicidato.

Il creatore della serie, Baran Bo Odar, ha dato il suo addio ai fan della serie attraverso un post su instagram in cui esprime il suo entusiasmo per essere riuscito a produrre un titolo apprezzato su tutto il globo; di seguito le parole ufficiali del post:

“È ufficiale! Stiamo lavorando alla stagione 3 di Dark. Il ciclo finale di un grande viaggio. Abbiamo sempre avuto tre stagioni in mente quando stavamo sviluppando Dark. Siamo contenti di annunciare che inizieremo a girare la terza e ultima stagione tra quattro settimane, così da darvi il capitolo successivo di Dark il prossimo anno. Grazie a Netflix per aver creduto in noi! Grazie a tutti i fan di Dark nel mondo. Siete fantastici! Vi vogliamo bene!“

L’appuntamento è dunque su Netflix per quest’estate; ricordiamo che al momento non è possibile sfruttare il mese di prova gratuita per accedere ai contenuti della piattaforma: per navigare liberamente sul sito sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di gettare un po’ di luce su ciò che concerne la trama del terzo ciclo di episodi dello show.

Dark 3: la trama

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su quella che sarà la trama del terzo capitolo della serie tv; possiamo tuttavia azzardare delle congetture sulla base di quanto accaduto nella stagione precedente. Nel corso degli eventi, Dark ha messo una notevole quantità di carne a cuocere e resta da chiedersi se lo show riuscirà a chiudere ogni cerchio temporale senza tralasciare buchi di trama; in particolare, nel finale del secondo capitolo abbiamo visto il fallimento di Jonas adulto nei confronti dell’amata Martha; quest’ultima è morta per mano di Adam il quale innesca nel giovane Jonas la trasformazione che lo porterà a diventare egli stesso fautore del ciclo temporale. Quello che ha sorpreso oltre ogni limite è l’arrivo di una nuova Martha che sembra appartenere a un altro mondo. Quello che possiamo dedurre è che dunque i viaggi temporali non sono gli unici perni dell’intera storia, bensì, con l’introduzione dei mondi paralleli, le cose si complicano in modo considerevole. Un’altra scoperta bomba riguarda il rapporto tra Charlotte ed Elizabeth, le quali sembrerebbero essere l’una la madre dell’altra bloccate in un ciclo potenzialmente infinito. Quello che è certo è che la terza stagione di Dark dovrà mantenere un ritmo e una ricchezza di sceneggiatura elevati per affermare, forse, il diritto di accedere alla nomina di uno dei migliori show sci-fi di tutti i tempi.

