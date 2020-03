Condividi su

Coronavirus Lazio, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 24 Marzo

Anche il Lazio sta fronteggiando con veemenza la pandemia da Covid-19. La giornata di ieri è stata caratterizzata da una nuova impennata di casi: 188 in più le persone contagiate rispetto a lunedì, di cui 116 nella sola provincia romana. È stato il giorno più problematico anche in merito ai decessi: 17 in più, il dato più alto dall’inizio dell’emergenza. Anche il numero dei guariti è il più alto dall’inizio del contagio: sono 40 gli affetti da coronavirus dichiarati ufficialmente guariti nelle ultime ventiquattro ore. Alessio D’Amato, assessore regionale alla Salute, ha dichiarato che il trend di crescita del contagio nel territorio laziale gravita attorno al 12%.

Coronavirus Lazio, ulteriori dettagli

La Protezione Civile ha comunicato le ultime notizie sul coronavirus anche riguardo alla situazione nella Regione Lazio, per mezzo del bollettino quotidiano: sono 1.545 le persone attualmente affette dal virus nella regione, 1.728 i contagiati totali dall’inizio della pandemia. I casi di contagio sono così distribuiti: 1.287 nella provincia capitolina, 121 in quella di Viterbo, 33 in provincia di Rieti, 97 a Frosinone e 182 in provincia di Latina. Sono 103 i guariti totali fino ad oggi, 80 i deceduti, mentre 5.535 sono i cittadini usciti dall’isolamento domiciliare. Da martedì mattina sono state distribuite circa 300.000 mascherine nei presidi ospedalieri, oltre a 11.300 tute idrorepellenti e a 142.000 paia di guanti.

I numeri del contagio in Italia

Sono 69.176 le persone risultate positive al coronavirus nella penisola italiana, di cui 54.030 attuali. 8.326 i guariti complessivi, 6.820 i deceduti. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito, nell’ultima conferenza stampa, la proroga fino al 3 Aprile e ha smentito la chiusura totale fino al 31 Luglio, che era stato argomento di alcuni mezzi d’informazione. Non è escluso, in base ai prossimi sviluppi della curva epidemiologica, che le restrizioni possano comunque essere prorogate oltre il 3 Aprile. Il commissario per l’emergenza coronavirus Arcuri ha implorato l’intera popolazione di rimanere nella propria abitazione, pena l’impossibilità di arrestare significativamente il contagio.

