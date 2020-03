Condividi su

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 24 Marzo

In aumento i casi di contagio da Covid-19 in Campania. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato i seguenti dati: 1.150 i casi totali dall’inizio dell’emergenza, 56 i deceduti, 53 i pazienti ufficialmente guariti. Nel capoluogo partenopeo, all’ospedale Cotugno, sono stati esaminati ieri 98 tamponi e 14 di questi sono risultati positivi. L’ospedale Ruggi di Salerno ha sottoposto al test 97 tamponi, di cui 29 positivi. Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, ha disposto nuove misure restrittive valide per tutto il centro abitato: prima tra queste la chiusura del cimitero comunale fino al 3 Aprile. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris ha chiesto invece controlli più serrati nel territorio urbano.

Coronavirus Campania, gli aggiornamenti

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura del centro di Auletta, in provincia di Salerno, in seguito al nuovo focolaio sviluppatosi nel territorio. Tra i positivi residenti nel paese anche il primo cittadino Pessolano. Tra le vittime del coronavirus anche il comandante dei Vigili del Fuoco del comune di Sala Consilina. L’Asl di Benevento ha disposto l’isolamento di alcuni pazienti ricoverati nella struttura per anziani “Villa Margherita” di Benevento, conseguentemente alla comparsa di sintomi febbrili da parte di un certo numero di ospiti della casa di cura. Si attende ancora l’esito dei tamponi effettuati.

La situazione nelle regioni meridionali

La Campania è attualmente la regione più colpita dal virus in tutto il Mezzogiorno e in continuo mutamento si configura il quadro della situazione nelle altre regioni del Sud: 91 i contagi in Basilicata, 73 in Molise. Critica la situazione nello Stretto di Messina, per il quale il sindaco di Messina Cateno De Luca e il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci hanno chiesto particolare attenzione al Governo. Superati i mille contagi in Puglia, dove le persone decedute sono 44. Bari e Foggia le province più colpite.

