Truffa telefonate mute: quando scatta l’addebito e black list numeri

Truffa telefonate mute: un evergreen tra i raggiri che minacciano i consumatori italiani; si riceve una chiamata da un numero sconosciuto, quando si richiama per scoprire di chi si tratta nessuno risponde. Nel frattempo, però, il proprio credito viene scalato.

Truffa telefonate mute: in cosa consiste?

Truffa telefonate mute: come si diceva, si tratta di uno dei raggiri più diffusi tra quelli che tradizionalmente minacciano i consumatori italiani. In cosa consiste? In pratica, può capitare di trovare tra le chiamate senza risposta anche quella proveniente da un numero sconosciuto oppure di rispondere a una telefonata inoltrata da un numero che non si conosce per poi sentire cadere la linea quasi subito.

Una volta che si richiama per capire di chi si tratta qualcuno accetta la chiamata ma non parla, insomma, non si sente niente dall’altro capo del telefono. Nel frattempo, però, il credito telefonico di chi chiama comincia a essere scalato e della truffa – potenzialmente – non ci si accorge prima del suo esaurimento. In alcuni casi, si parla della sottrazione di, addirittura, un euro e 50 al secondo: in pratica, basta una disattenzione di pochi secondi per rovinarsi, quantomeno, la giornata.

Alcuni numeri a cui prestare attenzione

Più volte sono state le forze dell’ordine, tramite i propri canali social, a diffondere alcuni dei numeri usati dai truffatori nei mesi scorsi. Molto spesso è stato possibile elencarli grazie alle segnalazioni degli utenti. Qualche esempio di numero con prefisso 02, quello di Milano, usato dai truffatori: +39 02 692927527; +39 02 22198700; +39 02 80887028; +39 02 80887589: +39 02 80886927. Tuttavia, spesso i numeri incriminati hanno il prefisso 06, quello di Roma, o un altro che fa pensare a una chiamata dall’estero e, in particolare, proveniente da Tunisia (+216), Kosovo (+373) e Moldavia (+383).

È bene sottolineare ancora una volta che gli addebiti sul proprio conto telefonico non partono quando si risponde a una chiamata ma soltanto quando si richiamano questi numeri. Detto ciò, per non correre alcun rischio, è chiaro, sarà bene ignorare ogni contatto che viene tentato da queste numerazioni, ancora meglio sarebbe inserirli in black list.

