DOOM Eternal: trama e gameplay del FPS di id Software

Gli sviluppatori di id Software hanno rilasciato il nuovo titolo della saga del Doom Guy. Ancora più frenetico e, restando coerente nel gameplay con i titoli precedenti, ha subito saputo far breccia nel cuore degli appassionati del franchise. Andiamo a delineare trama e a spiegare cosa è cambiato nelle meccaniche di gioco dal precedente titolo.

Doom Eternal: la trama

Partiamo col dire che la trama dei giochi della saga non è il punto forte: DOOM Eternal su questo non fa eccezione. Il titolo focalizza le sue doti per lo più nel gameplay che andremo ad approfondire più avanti. Ciò non toglie che lo shooter ha un minimo di logica narrativa rispetto al suo predecessore; la storia di DOOM Eternal, infatti, riparte da dov’era stata lasciata nel capitolo del 2016. Senza dare troppe spiegazioni o connessioni con il videogioco precedente, Eternal vi butta dritti nel vivo dell’azione.

Ad alcuni potrebbe non piacere questo tipo di approccio, ma è il tratto che contraddistingue la saga da sempre, ovvero la futilità della narrazione per favorire lo sfoggio del gameplay. A favore di ciò potrete giocare DOOM Eternal senza aver bisogno di sapere cosa sia successo nei giochi precedenti. In conclusione, la maggior parte della trama e della lore sarà approfondita nel codex di gioco, attraverso piccole cutscene, svariati dialoghi durante l’avventura e testi scritti che accompagnano le schermate di caricamento. La modalità giocatore singolo richiederà dalle 15 alle 18 ore per essere completata, ovviamente puntando alla raccolta di tutti i segreti e collezionabili sparsi per i vari livelli.

Il gameplay dello shooter

Anche qui va fatta una premessa, DOOM Eternal è uno shooter in prima persona dove si sparerà tanto rispetto agli altri titoli del genere. Il gioco può essere definito la fusione tra un’arena shooter e un FPS classico; per i giocatori che hanno dimestichezza con la saga, sapranno già a cosa andranno in contro. Tra le varie fasi frenetiche di shooting, tra un’arena e l’altra, vi saranno dei “corridoi” che vi permetteranno di riprendere fiato (a volte con delle sezioni di platform). La struttura delle arene è fatta in modo da sfruttare al massimo piattaforme, ostacoli, appigli e portali; lo scambio di armi, moduli ed esecuzioni saranno necessarie per la sopravvivenza. DOOM Eternal ha cinque livelli di difficoltà, gli ultimi due con meccaniche di permadeath o con consumo di vite (recuperabili nei livelli).

Il gioco è disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC dal 20 marzo.

