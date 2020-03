Le tematiche trattate in Catherine Full Body si muovo per la maggior parte sulla sfera riguardante i rapporti sentimentali; nel gioco vengono trattati…

Catherine Full Body: in arrivo su Nintendo Switch, quando esce

Il puzzle game di Atlus Catherine Full Body, nella sua versione rivisitata e migliorata, sta per approdare sulla console casalinga di Nintendo. Andiamo a delineare un po’ la trama e descrivere il gameplay di uno dei rompicapo più maturi in ambito di relazioni sentimentali.

Amore: fedeltà o tradimento

Le tematiche trattate in Catherine Full Body si muovo per la maggior parte sulla sfera riguardante i rapporti sentimentali; vengono trattati anche rapporti d’amicizia, la fiducia e comprensione che ne deriva da essa. Il titolo si apre con scenette o immagini sexy, per lo più osé, goffe e divertenti, che faranno da sfondo per tutta la storia. Nel gioco impersoneremo Vincent, un uomo di trent’anni che porta avanti una relazione duratura con una donna di nome Katherine.

Quest’ultima vorrebbe portare il rapporto ad un passo successivo che, dal canto del suo partner, non si decide a compiere il “grande passo”. L’uomo infatti passa la maggior parte del suo tempo allo Stray Sheep (hub di gioco), un bar dove s’incontra con i suoi amici e stringe rapporti con degli sconosciuti. Una notte Vincent ha un vivido incubo nel quale, ritrovandosi con un cuscino in mano e in mutande, dovrà scalare una montagna di blocchi e al contempo, una voce inquietante lo inciterà a fare questo o altrimenti andrà incontro a morte certa (anche nel mondo reale). Superata la prima notte, il nostro uomo si risveglierà nella sua casa e nel letto, al suo fianco, avrà una donna conosciuta la sera prima al bar. Scoprirà che la ragazza si chiama Catherine.

In Catherine Full Body è stato aggiunto un altro personaggio, di nome Rin, il quale andrà a creare o meno un ulteriore relazione nel triangolo amoroso. Le scelte relazionali saranno messe tutte nelle mani del giocatore e ne andranno a modificare il karma, l’andamento della storia e il finale (ben tredici quelli possibili).

Catherine Full Body: tra blocchi e pecore

Le meccaniche di gioco si possono dividere in due parti distinte. La prima in cui passerete il tempo nel hub di gioco (lo Stray Sheep) ad approfondire rapporti con persone e compiere scelte morali. Queste comporteranno lo scorrere del tempo, con l’inevitabile avvicinarsi della notte e, ovviamente, il bisogno di andare a riposare. La seconda è il rompicapo, ovvero, durante le nostre sessioni notturne, ci ritroveremo nell’incubo con lo scopo di sopravvivere e arrivare al giorno successivo. Ogni stage ha meccaniche differenti che, con quelli più avanzati, andranno ad intrecciare le varie dinamiche che verranno presentate; tutte con l’obiettivo di arrivare in cima alla parete di blocchi.

L’avventura sarà contornata da filmati in stile anime molto curati come Atlus ci ha abituati in titoli come Persona.

Quando esce

Catherine Full Body sarà disponibile su Nintendo Switch dal 7 luglio. Chi prenoterà il gioco su Nintendo eShop o in negozio riceverà un portachiavi a forma di pecora (fino ad esaurimento scorte).

