The Good Doctor 3: trama e anticipazioni episodi 11 e 12 su Rai 2

The Good Doctor 3: la trama e le anticipazioni degli episodi 11 e 12 che andranno in onda stasera 27 marzo 2020 su Rai 2 dalle 21:20.

La prima serata del venerdì si apre all’insegna dei difficili casi medici da risolvere con The Good Doctor 3. La fortunata serie tv, in onda oggi 27 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 2, approda al suo sesto appuntamento con due nuovi episodi che sicuramente riusciranno ad appassionare il pubblico che, stagione dopo stagione, continua a seguire le vicende professionali e private di Shaun Murphy, brillante chirurgo con autismo e sindrome dei savant.

Emergenze sanitarie, rare malattie, pazienti bisognosi d’aiuto, queste le sfide che ogni giorno devono superare i protagonisti della fiction disposti a qualsiasi sacrificio pur di salvare i propri assistiti. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi l’amato telefilm!

The Good Doctor 3: trama e anticipazioni episodi 11 su Rai 2

Tante sono le difficoltà che stasera dovranno affrontare i medici della serie tv ideata da David Shore. Nell’episodio 11, intitolato Cuore spezzato, Claire e Park sono alle prese con Luca, trasportatore di droga che per eludere i controlli della polizia ha ingoiato la sostanza illegale. I due professionisti non sanno se segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine ma alla fine decidono di tacere e sottopongono il paziente ad un intervento chirurgico per estrarre gli ovuli contenenti gli stupefacenti. L’operazione viene portata a termine senza problemi ma il criminale alla prima occasione ruba la droga e scappa via.

Nel frattempo il protagonista di The Good Doctor 3 non riesce a trovare un equilibrio di coppia con Carly e, entrato in crisi, trascorre una notte di passione con Lea. Tornato in sé, il brillante dottore decide di raccontare la verità a Lever che apprezza la sua sincerità ma è disposta a proseguire la relazione solo a patto che Shaun smetta di vivere con Dilallo.

Trama e anticipazioni episodio 12 su Rai 2

The Good Doctor 3 ci saluterà con Mutazioni. Giunge in ospedale un maratoneta che proprio pochi mesi prima si era recato nella stessa clinica per una frattura ma adesso ha un problema molto diverso.

Intanto Melendez, Park e Claire hanno in cura una paziente affetta da tumore al cervello e decidono di organizzare un ballo con la speranza che almeno per una sera la ragazza dimentichi ciò che le sta capitando.

