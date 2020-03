Condividi su

Bollette 28 giorni: multa per Tim, Vodafone, Fastweb e Wind

Agcom ha nuovamente sanzionato in modo pesante le compagnie telefoniche Tim, Wind, Vodafone e Fastweb in merito all’annosa questione delle bollette 28 giorni e dei rimborsi mancati agli utenti che hanno subito questa illegittima tipologia di fatturazione tra il 2018 e il 2019. Come è ben noto, infatti, anche in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, l’Agcom aveva ordinato alle aziende di procedere senza se e senza mai ai rimborsi, che avrebbero dovuto essere automatici, ovvero senza che gli utenti dovessero richiederli.

Bollette 28 giorni: una lunga storia ancora non conclusa

In un primo momento diverse compagnie hanno tergiversato, offrendo diverse soluzioni compensative ai propri clienti, come ad esempio pacchetti di minuti e Giga da utilizzare in un tempo definito, o periodi gratuiti di abbonamenti a servizi che però, secondo le autorità e gli stessi clienti, non avevano un valore economico di rimborso pari a quanto pagato nelle bollette a 28 giorni. Alcune compagnie avevano così invitato gli utenti interessati al rimborso a presentare domanda tramite canali conciliativi, ma anche questa direttiva contrastava con le sentenze e le ordinanze delle Autorità, che hanno sempre parlato di rimborsi automatici, senza dunque la necessità che l’utente facesse alcunché. Si trattava sostanzialmente di un modo per acquistare tempo e nel far desistere certi utenti che, viste le procedure complesse o comunque burocraticamente disagevoli, preferivano rinunciare.

Bollette 28 giorni: multe a Tim, Wind, Vodafone e Fastweb, l’importo totale

In seguito a questi comportamenti scorretti, l’Agcom ha deciso di sanzionare ulteriormente le compagnie. Di seguito gli importi delle multe comminate alle aziende:

Tim : 3 milioni di euro;

: 3 milioni di euro; Vodafone : 2,5 milioni di euro;

: 2,5 milioni di euro; Wind Tre : 2 milioni di euro;

: 2 milioni di euro; Fastweb: 1,5 milioni di euro.

L’importo totale delle sanzioni pecuniarie comminate alle compagnie telefoniche da parte di Agcom ammonta quindi a 9 milioni di euro.

