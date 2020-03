Sono 2.394 i casi di contagio da coronavirus in Trentino Alto Adige, 162 i decessi totali. In flessione il trend dei contagi.

Coronavirus Trentino Alto Adige: i dati aggiornati al 27 Marzo

Cresce il numero di contagi da coronavirus in Trentino Alto Adige: dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 2.394 i casi accertati di Covid-19 nella regione. L’Unità di Crisi ha fornito aggiornamenti anche sul numero delle persone decedute: 16 nelle ultime ventiquattro ore, 162 in totale (di cui 102 in Trentino e 60 in Alto Adige). 114 i nuovi casi di contagio registrati nella giornata odierna, 1.003 i positivi totali in Alto Adige, 1.391 in Trentino. Anche oggi, il trend di crescita dei contagi è in calo: si tratta del terzo giorno consecutivo, mentre il picco è finora stato toccato sabato 21 Marzo, quando sono stati registrati 239 nuovi casi e 15 decessi.

Coronavirus Trentino Alto Adige, altri dettagli

“I dati, essendo variabili, sono correttamente analizzabili nell’arco di circa 5/7 giorni” ha detto Maurizio Fugatti, governatore del Trentino Alto Adige, in riferimento al numero dei contagi da coronavirus. Dei 114 casi registrati in data odierna, 94 sono stati verificati tramite tampone e 20 senza. Ad Appiano sono 43 le persone contagiate, 227 a Bolzano, 24 a Laives. A Bressanone i casi finora registrati sono 42, a Brunico 17, 58 i positivi rispettivamente a Merano e Castelrotto. Nessun nuovo caso ad Ortisei, che ne conta 41. Neanche a Santa Cristina e a Selva Val Gardena sono stati registrati nuovi contagi. 3.669 persone si trovano in quarantena domiciliare obbligatoria.

La situazione in Italia

Sono sempre Lombardia, Emilia Romagna e Veneto le regioni più colpite della penisola. In Lombardia sono 37.298 i casi totali di coronavirus su 95.860 tamponi effettuati, segue l’Emilia Romagna con 11.588 test positivi su 47.798. Il Veneto è al terzo posto, con 7.497 casi su 83.627 tamponi. Gli attualmente positivi, in Italia, sono complessivamente 66.414: 10.950 i guariti, 9.134 i deceduti, per un totale di 86.498 casi di Covid-19 registrati dall’inizio dell’emergenza, secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile. Il virus ha toccato il resto d’Europa e gli Stati Uniti. Critica la situazione anche in Spagna.

