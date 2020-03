Condividi su

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 29 marzo 2020

Nuovo appuntamento con Che Tempo che fa, talk show diretto da Fabio Fazio e in onda su Rai 2 a partire dal tardo pomeriggio. Questa sera il tempo sarà scandito dalla presenza di numerosi ospiti, anche se la maggior parte di loro sarà protagonista da remoto, tramite video conferenza. Sarà il caso di Roberto Speranza, Ministro della Salute dal settembre 2019. Il Ministro interverrà insieme a Roberto Burioni, professore e medico virologo, il quale come di consueto cercherà di fare il punto sull’attuale emergenza sanitaria.

Che tempo che fa: ospiti questa sera, Professor Burioni e Ministro Speranza

La prima parte del programma sarà dunque interamente dedicata alla pandemia che ci costretti ad un lungo periodo di isolamento, nel rispetto delle misure restrittive e anti-contagio imposte dal nostro Governo.

Il Professor Burioni, anche questa sera, risponderà alle numerose domande giunte via mail alla Redazione di Che Tempo che fa, quesiti per lo più legati a chiarimenti sulle possibilità di contrarre il Coronavirus e sulle varie misure da adottare quando costretti ad uscire di casa per necessità o per recarsi sul posto di lavoro.

Che tempo che fa: anticipazioni, Alex Zanardi e Giuliano Sangiorgi

La seconda parte del talk show sarà anch’essa dedicata all’emergenza Coronavirus, ma in chiave diversa. Presenti in studio, tramite video conferenza, ci saranno l’ex campione di Formula 1, Alex Zanardi e il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

Entrambi, seppur in modo diverso, nelle ultime settimane si sono fatti promotori di un importante messaggio, creando una ricca catena di solidarietà e di speranza. Zanardi, testimonial di una campagna sociale che vede come protagonisti tutti gli sportivi italiani, ci chiede ancora una volta di tenere duro e di resistere alla terribile situazione che siamo costretti ad affrontare. Giuliano Sangiorgi, dal canto suo, forte dell’aiuto dei suoi compagni musicisti, regala da giorni live concert direttamente dalla sua abitazione, non solo per intrattenere i propri fan, ma anche per ricordargli quanto sia importante continuare a auspicare il meglio e a restare a casa.

