Corona ultime notizie: contagio regione per regione. La mappa

Corona ultime notizie: forse siamo vicini al picco, ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il trend dei contagi è in calo, nonostante in molti abbiano ancora dubbi e incertezze sui numeri che ogni giorno vengono comunicati dalla Protezione Civile, soprattutto dopo che alcuni li hanno considerati inattendibili. Ma ogni pomeriggio l’appuntamento con i numeri diventa inevitabile per capire quale direzione sta prendendo il Coronavirus nel nostro Paese.

Corona ultime notizie: casi positivi, guariti, vittime. I dati aggiornati al 29 marzo 2020

I dati sui casi positivi, le persone guarite e le vittime ripartite per Regione aggiornati al 29 marzo 2020, con riferimento ai numeri diffusi dalla Protezione Civile. Ecco la tabella.

Regione Casi positivi Persone guarite Vittime Lombardia 25.392 9.255 6.360 Emilia Romagna 10.535 1.141 1.443 Piemonte 7.268 254 684 Veneto 7.251 715 392 Toscana 3.786 121 215 Marche 3.160 12 386 Lazio 2.362 208 136 Trentino Alto Adige 2.327 288 193 Liguria 2.279 420 377 Campania 1.556 86 117 Puglia 1.432 31 86 Sicilia 1.330 65 65 Abruzzo 1.169 36 88 Friuli Venezia Giulia 1.141 241 98 Umbria 897 95 31 Sardegna 582 29 27 Calabria 577 12 25 Valle d’Aosta 539 2 43 Basilicata 197 1 4 Molise 100 18 9 Totale 73.880 13.030 10.779

Corona ultime notizie: l’opinione del virologo sui dati

Numeri rassicuranti secondo il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che a Open ha commentato i dati delle ultime 72 ore. “Si vede un trend positivo, anche nell’incertezza di analizzare questi dati dal punto di vista statistico. Le vittime sono ancora legate alla fase crescente di questa pandemia che all’inizio è stata sottostimata”, relativamente al numero dei casi. “Un bel segnale”, ha affermato il virologo, “anche il dato della crescita, ormai molto stabile. Da otto giorni, infatti, si attesta sui 5 mila casi ogni 24 ore”. Proseguire in questo modo è fondamentale, è l’opinione di Pregliasco, che poi dice quello che tutti sappiamo già: sarà una Pasqua chiusa.

I dati dei ricoveri ripartiti per Regione

Andiamo ora a elencare nella seguente tabella i dati ripartiti per regione relativi ai casi positivi ricoverati con sintomi, in terapia intensiva e in isolamento domiciliare, senza dimenticare il numero dei tamponi effettuati. Anche in questo caso i numeri sono aggiornati al 29 marzo 2020.

Regione Ricoverati con sintomi Terapia intensiva Isolamento domiciliare Tamponi effettuati Lombardia 11.613 1.328 12.451 107.398 Emilia Romagna 3.769 333 6.433 52.991 Veneto 1.586 355 5.310 94.784 Piemonte 2.985 443 3.840 24.058 Toscana 1.111 275 2.400 27.579 Marche 1.000 168 1.992 10.431 Liguria 1.077 166 1.036 9.100 Lazio 1.062 133 1.167 27.744 Campania 476 135 945 11.805 Trento 356 75 862 5.950 Puglia 559 99 774 12.361 Friuli Venezia Giulia 236 60 845 13.397 Sicilia 451 71 808 13.814 Abruzzo 329 68 772 7.730 Bolzano 234 56 744 10.137 Umbria 166 46 685 7.685 Sardegna 105 23 454 4.598 Calabria 124 19 434 8.485 Valle d’Aosta 90 26 423 1.480 Basilicata 32 18 147 1.585 Molise 25 9 66 918 Totale 27.386 3.906 42.588 454.030

