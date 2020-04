Ambientata in un futuro distopico, la storia di The Outer Worlds viene raccontata dal punto di vista di un colone della nave spaziale Speranza.

Condividi su

The Outer Worlds in arrivo su Nintendo Switch: quando esce

Lo sci-fi retro di Obsidian, The Outer Worlds, approderà sulla console ibrida di Nintendo. Delineiamo trama e gameplay di uno dei GDR più interessanti degli ultimi tempi.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

La Speranza è tra le stelle

Ambientato in un futuro distopico, la storia di The Outer Worlds viene raccontata dal punto di vista di un colone della nave spaziale Speranza. Ritrovatosi alla deriva nello spazio, il nostro protagonista verrà risvegliato dall’ibernazione dallo scienziato pazzo Phineas Welles. Gli spiegherà che dovrà salvare i coloni a bordo della Speranza e che, ritrovatosi in stato di stasi, il loro ritorno era stato previsto molto tempo prima. Il viaggio intrapreso in The Outer Worlds porterà il giocatore su vari pianeti o satelliti della colonia di Alcione, dove si incontreranno varie corporazioni, fazioni, flora e fauna aliena. Nel universo distopico creato dagli Obsidian, si affronterà il Consiglio (l’organo direttivo dell’intero sistema) e tutto ciò che ne consegue delle leggi strambe e al limite del ridicolo che hanno attuato. Il gioco darà la possibilità di compiere delle scelte che andranno ad influenzare la storia e il finale.

Un gameplay nostalgico quello di The Outer Worlds

In TOW, gli sviluppatori hanno messo molto di ciò che fu al tempo con Fallout New Vegas, con la differenza che si potrà mantenere solo la visuale in prima persona. Partendo dalla creazione del personaggio, dove oltre a scegliere sesso e aspetto potremo personalizzare gli attributi di base: corpo, mente e personalità. Questi andranno ad influenzare le abilità del protagonista. Come per la serie Fallout ci si potrà specializzare: per esempio nelle armi (a distanza, mischia, piccole, medie e pesanti), abilità tecniche (furtività, hacking e scasso) oppure abilità sociali (persuasione, intimidazione e inganno). Nel gioco si avrà la possibilità di reclutare compagni, approfondire rapporti e la loro storia, con relative missioni personali; la personalizzazione di questi ultimi è relegata all’equipaggiamento, abilità e approcci in battaglia.

The Outer Worlds: quando esce

2K Games ha annunciato che il gioco è atteso su Nintendo Switch dal 5 giugno 2020 al prezzo di 59,99€.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it