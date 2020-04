Condividi su

Coronavirus Sardegna, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 31 marzo

Anche ieri, come ormai da molte settimane a questa parte, alle ore 18:00 è stato diramato, in conferenza stampa, il bollettino ufficiale della Protezione Civile circa l’avanzamento del coronavirus in Italia. Sono stati 2107 nuovi contagiati, facendo salire così il numero totale a 77.635, nella nostra penisola. Inoltre si sono registrati 837 nuovi decessi e 1109 guariti.

Le conseguenze di questa “guerra silenziosa” hanno investito anche i nostri “soldati dal camice bianco”: 66 sono infatti i medici morti mentre lottavano, in prima linea, per salvare vite.

Sembrerebbe quasi raggiunto il picco epidemiologico; intanto, queste sono le dichiarazioni del Presidente dell’istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro: “Le misure messe in pratica nel nostro Paese stanno funzionando. Ma raggiungere il plateau non vuol dire aver raggiunto l’obiettivo, perché ora deve iniziare la discesa“.

La situazione coronavirus in Sardegna

Passando ad analizzare più nel dettaglio la situazione in Sardegna, vediamo che il totale delle persone positive, ad oggi, è 722. Numeri quindi molto contenuti, tra i più bassi in Italia. Ma riprendiamo la tabella della protezione civile:

Ricoverati con sintomi 113

Terapia intensiva 28

Totale ospedalizzati 141

Isolamento domiciliare 516

Attualmente positivi 657

Nuovi attualmente positivi 40

Anche i sindaci sardi, come tutti i primi cittadini d’Italia, ieri hanno reso omaggio alle vittime del coronavirus. A mezzogiorno è stato osservato 1 minuto di silenzio davanti ai municipi, con le bandiere a mezz’asta data la triste occasione.

Notizie confortanti quelle che stanno arrivando quindi, in questi ultimi giorni, sul fronte coronavirus, ma che non devono portare i cittadini ad abbassare la guardia, perché la battaglia è sicuramente ancora lunga.

I dati aggiornati della protezione civile

Di seguito, riportiamo i dati aggiornati della Protezione Civile, alle ore 18:00 del 31 marzo, dei casi di coronavirus provincia per provincia della Sardegna:

Attualmente sono così distribuiti: 486 per la provincia di Sassari, 57 per Nuoro, 10 per Oristano, 58 per il Sud Sardegna e 111 per Cagliari.

