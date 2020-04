Condividi su

Come registrare una videochiamata su Skype, Facebook o Whatsapp?

Piattaforme come Skype, Facebook o Whatsapp stanno diventando fondamentali all’interno della nostra quotidianità. Che sia per rimanere in contatto con parenti o amici a noi lontani o che sia per pubblicare una foto, un video o un post, questi social sono ormai molto importanti nelle nostre vite. Una cosa in particolare che ormai noi tutti facciamo, con l’aiuto di questi social, è la videochiamata.

Quello che molti potrebbero chiedersi è: come registrare una videochiamata? Potrebbe essere molto interessante, per molti utenti, sapere che registrare una chiamata video non è affatto illegale, a prescindere che il nostro interlocutore sia a conoscenza o meno del fatto. Un discorso a parte, invece, andrebbe fatto per l’uso che si fa di queste registrazione. Di seguito, vengono proposti alcuni suggerimenti su come registrare per le tre principali piattaforme sopracitate che noi tutti conosciamo, su dispositivi Windows.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Come registrare una videochiamata su Facebook

Per quanto riguarda Facebook, la migliore applicazione che può ritornarci molto utile nel registrare videochiamate è FoneLab Screen Recorder. L’app in merito, oltre ad essere in grado di registrare semplici videochiamate, è in grado di saper registrare anche suoni e dirette. Risulta molto efficace anche per delle istantanee dello schermo, in qualsiasi momento. L’utilizzo di questo programma risulta essere molto semplice e intuitivo, ed è consigliato ampiamente anche per altre piattaforme.

Skype

Il programma, del tutto gratuito, che consigliamo per registrare una videochiamata su Skype, è Free Video Call Recorder For Skype. Una volta scaricata, in quest’app basterà avviare la registrazione video durante la chiamata in corso e tutto quello che verrà detto/visto, sarà archiviato automaticamente all’interno dei documenti presenti nel nostro dispositivo. Anche questa è molto semplice nell’uso. Questo programma permetterà di registrare sia noi che il nostro interlocutore o magari soltanto uno dei due, a nostro piacimento (altra caratteristica fondamentale).

Come registrare una videochiamata su Whatsapp

Il registratore che citiamo per Whatsapp è uno di quelli più utilizzati in ambito Android, ovvero AZ screen recorder. L’applicazione è uno dei primi risultati che ci appare effettuando la ricerca sul nostro Google Play Store. La peculiarità è che la sua icona sarà visualizzata come un comunissimo widget sulle schermate del nostro dispositivo. Prima di utilizzarlo, è consigliato aprire le impostazioni preliminarmente e acconsentire all’utilizzo dell’audio e della fotocamera, cose che verrebbero richieste comunque al momento dell’utilizzo effettivo. Una volta avviato, basterà seguire le indicazioni che ci appaiono e potremo registrare in tutta tranquillità.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it