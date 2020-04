Condividi su

Come sta Amedeo Minghi dopo il ricovero in ospedale

Amedeo Minghi è stato ricoverato in ospedale: ha postato su Facebook un video in lacrime. Nelle ultime ore la notizia ha spiazzato tutti, fan e non, dando vita a voci infondate secondo le quali Minghi sia affetto da Covid-19. È stato lui stesso tramite un secondo video a smentire le fake news.

Chi è Amedeo minghi?

Minghi è un cantautore e compositore italiano, nato il 12 agosto 1947 a Prati. Si è sposato con Elena Paladino il 13 ottobre 1973 e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Annesa e Alma. La moglie è venuta a mancare il 7 gennaio 2014. Vanta alle spalle una grande carriera di produzioni e successi.

“Sapervi accanto per me è importante”

“Sapervi accanto per me è importante“, sono state queste le parole con cui Amedo Minghi ha concluso il primo video, postato la mattina del 1° Aprile nella sua pagina Facebook e che lo ha ritratto in mascherina in un letto d’ospedale. Il cantautore ha raccontato: “Quelli come me un po’ così, un po’ da risonanza magnetica hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto, triste autolesionismo“. Continuando: “che poi colpisce le persone che amiamo di più, questo è importante sottolinearlo e quelle sono quelle che da questo tipo di comportamento ci rimettono di più. Sapervi accanto per me è importante“. Parole completamente travisate dal pubblico, il quale ha subito pensato che il cantautore fosse affetto da coronavirus, creando cosi un circolo vizioso che ha portato alla diffusione di alcune fake news che affermavano il contagio del cantautore.

La pronta smentita di Amedeo Minghi

La smentita dell’artista non si è fatta attendere: infatti ha successivamente pubblicato un secondo video in cui ha affermato: “Questa storia del coronavirus io non ho mai detto questa cosa, è assolutamente falsa, priva di fondamento, sono tutte illazioni, io ho parlato d’altro. Qui si tratta di tante piccole cose che stanno creando un disagio. Non parlo con la mia solita voce perché c’è problema legato a stress, ma niente a che vedere con infezione di questo tipo, non capisco perché abbiano pubblicato questa notizia senza conferma credo dovrò intraprendere delle azioni contro chi ha scritto questa cosa perché è falsa, offensiva e deontologicamente sbagliata. Mi riservo di fare i giusti passi per difendermi da questa cosa assurda. Stamattina ho parlato di tante cose ma nulla che avesse a che fare con questo“.

Pensando che il travisamento delle sue parole fosse dovuto alla mascherina indossata, Minghi ha così spiegato: “Perché avevo la mascherina? Ma questa si deve portare per legge! Ma non perché ce l’ho e in questo luogo dove sto io è zona non destinata a malati di questo virus. Rassereno i miei familiari per primi e poi vorrei che imparaste a non dare retta a queste cose finché non arriva la conferma dai diretti interessati. Credo sia proprio un reato. Tutto a posto, sono cose diverse che devono essere sistemate, finora non siamo riusciti ma spero di farlo e di recuperare le mie forze… A parte questo tutto è regolare, nessuno me l’ha diagnosticato“.

