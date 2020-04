Un’altra analisi sulla situazione coronavirus in Italia, per il 2 aprile 2020. Stavolta particolare focus sulla Toscana e le sue dieci province.

Coronavirus Toscana, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 2 aprile

Alle 18:00, come sempre, si è tenuta la conferenza stampa della Protezione civile, presieduta dal capo Angelo Borrelli, circa l’avanzamento del coronavirus in Italia. Il numero degli italiani positivi al coronavirus è ora 115.242, contando anche i deceduti e i guariti. La situazione si conferma dunque stabile in leggero calo percentuale, con i 2.477 casi in più registrati oggi (4.782 di ieri). Aumentano lievemente rispetto a ieri i decessi (760 oggi, 727 ieri), così come anche i guariti (1.431), sono in numero leggermente maggiore, rispetto al primo giorno del mese (1.118).

La notizia forse più rilevante è il calo dei ricoveri, trend che si conferma di giorno in giorno: +137 ricoveri ordinari oggi (contro i 211 di ieri), +12 terapie intensive oggi (+18 ieri).

La situazione coronavirus in Toscana

È in Toscana che si registra il nuovo record di tamponi in un giorno: ne sono stati effettuati 4150. Da questi, 406 persone sono risultate positive al virus, 115 delle quali si trovano in case di riposo. Da registrare, oggi, anche 15 decessi. Dall’inizio dell’epidemia, vediamo quindi come il totale dei contagiati nella regione siano 5.273. Riprendiamo adesso la tabella della Protezione Civile:

Ricoverati con sintomi 1.135

Terapia intensiva 295

Totale ospedalizzati 1.430

Isolamento domiciliare 3.359

attualmente positivi 4.789

Nuovi attualmente positivi 357

La Toscana è una delle regioni che, dall’inizio del contagio (1 febbraio), ha effettuato più tamponi (40.724). È anche la quarta regione d’Italia per numero di contagi ed è per questo che l’allerta resta massima, anche se, come sta accadendo da un po’ di giorni, il rallentamento di questi è evidente.

Una buona notizia arriva da Fabio Voller, coordinatore del centro di epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, che ha affermato: “A fronte di nuovi casi che emergono ogni giorno ci si aspetterebbero molti più ricoveri. I casi gravi si sono abbastanza fermati e questo è un bene sul fronte dell’assistenza negli ospedali“

I dati aggiornati della protezione civile per le province toscane

Di seguito, riportiamo i dati della Protezione Civile provincia per provincia, aggiornati alle ore 18:00 del 2 aprile:

Firenze 1.419

Pistoia 346

Prato 291

Lucca 802

Massa-Carrara 644

Pisa 515

Livorno 301

Grosseto 264

Siena 334

Arezzo 357

