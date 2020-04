Come aumentare le difese immunitarie: alcuni consigli pratici per mantenere il fisico in equilibrio tra alimentazione corretta e attività fisica.

Come aumentare le difese immunitarie contro i virus e rimedi

Stiamo attraversando un’emergenza sanitaria dovuta ai contagi da COVID-19 che inevitabilmente induce in queste settimane molti di noi a riflettere sulla necessità di mantenerci in forma anche per diminuire le possibilità che il nostro organismo possa essere attaccato da virus (qui un nostro articolo sui decessi causati dall’influenza).

L’importanza dell’alimentazione

Indispensabile in tal senso avere uno stile di vita sano: serve mantenere un equilibrio psico-fisico e fare in modo che nessun fattore porti ad un indebolimento generale spesso determinato da cause tanto generiche quanto diffuse quali stress e cattiva alimentazione.

Dal punto di vista dell’alimentazione è opportuno fare in modo che sia equilibrata. Ciò che va a tutti i costi evitato è il consumo e l’abuso di alimenti con una eccessiva quantità di zuccheri e grassi saturi. Mentre è opportuno tenere nella dovuta considerazione alimenti sani e naturali come frutta e verdura.

Rimedi contro l’abbassamento delle difese immunitarie

Quali possono essere dei semplici rimedi contro l’abbassamento delle difese immunitarie? Intanto come detto una alimentazione corretta è alla base di un organismo in forma. Ma per essere in forma è opportuno anche praticare attività fisica e sport. Un fisico ben allenato è certamente più difficilmente attaccabile.

Altro fattore fondamentale è quello legato al riposo. Per cui dormire in maniera regola almeno 7-8 ore a notte aiuta ad avere un fisico riposato. In più, dormire bene consente di mantenere alta la concentrazione durante il giorno e permette all’organismo di rigenerare i globuli bianchi, molto utili per contrastare le infezioni.

Come già detto lo stress è un forte nemico delle difese immunitarie. Sottoporsi a stress conduce e causa un abbassamento delle difese immunitarie. Lo stress porta ad indebolimento dei globuli bianchi e abbassa la loro capacità di attivarsi contro le infiammazioni.

Come evitare lo stress? Quasi impossibile rispondere alla domanda ma è opportuno mantenere il contatto con l’aria aperta, passeggiate in luoghi piacevoli come mare, montagna o parchi. Passeggiate che possono certamente rivelarsi degli ottimi rimedi contro lo stress.

