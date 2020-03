Condividi su

Percentuale morti influenza 2019-2020: i dati aggiornati Iss

Percentuale morti influenza: l’Istituto superiore di sanità (Iss) da anni monitora la diffusione dell’influenza stagionale nel nostro paese. Quanti decessi causano ogni anno nel nostro paese le complicanze della malattia?

In alcuni casi possono verificarsi complicanze

Sul portale Epicentro dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sono disponibili moltissime informazioni riguardanti le caratteristiche e la diffusione dell’influenza stagionale in Italia negli ultimi anni. Per quest’ultima bisogna intendere la patologia causata da quattro tipi di virus, tutti appartenenti alla famiglia Orthomixoviridae: ci sono i tipi A (da suddividere in due sottotipi, HA e NA) e B, alla base della sintomatologia classica, il tipo C, che generalmente non causa sintomi, il tipo D, ancora in fase di studio la sua capacità di infettare gli esseri umani.

Sempre dall’Iss si spiega che: “La frequenza con cui insorgono casi di influenza, pur essendo assai diverso da stagione a stagione, si aggira mediamente intorno al 9% (range: 4-15%) della popolazione generale, ogni anno, mentre nella fascia d’età 0–14 anni, che è quella più colpita, l’incidenza, mediamente, è pari a circa il 26% (12-40%)”. Ora, la maggior parte dei malati guarisce in una settimana senza neanche bisogno di cure mediche.

Differenza coronavirus e influenza 2020: sintomi e quanto dura la febbre

Percentuale morti influenza: la situazione negli ultimi anni

Tuttavia, “in alcuni casi possono verificarsi complicanze gravi o la morte nelle persone ad alto rischio, fra cui: donne in gravidanza, bambini fra i 6 mesi e i 5 anni, anziani, pazienti con malattie croniche o sottoposti a terapie che indeboliscono il sistema immunitario, obesi gravi, personale sanitario”. La complicanza più comune è la sovrapposizione di un’infezione batterica a carico del sistema respiratorio (bronchite che può sfociare in polmonite), dell’apparato cardiovascolare (miocardite), del sistema nervoso e dell’orecchio (otite e sinusite).

Ora, secondo le stime dei ricercatori dell’Iss, ogni anno muoiono circa 8mila persone in Italia a causa delle complicanze dell’influenza stagionale (con punte di 12mila decessi in alcune annate). Tuttavia, da sottolineare che si parla di stime: si basano su dati diffusi dall’Istat, che arrivano dopo due anni da quello a cui si riferiscono, in cui si parla di 460 morti “diretti” ogni anno e 4-10mila morti “indiretti”. A questo punto si capisce che per avere una relativa certezza dei numeri andrebbe effettuato un tampone: è chiaro come non venga effettuato nella stragrande maggioranza dei decessi. Tra l’altro, si arriva alla cifra di circa 8mila decessi causati dalle complicanze dell’influenza stagionale, inserendo nel novero anche polmoniti e, talvolta, arresti cardiaci, fanno notare dall’Iss.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it