Amazon Prime Video: film e serie tv in uscita ad aprile 2020

È proprio in questo periodo di quarantena che le persone cercano di occupare il tempo libero scoprendo nuove attività. Amazon Prime Video, come sappiamo, è un servizio streaming di proprietà Amazon, esattamente incluso nel pacchetto Prime. Grazie a Prime Video c’è la possibilità di vedere tanti contenuti per ogni genere e gusto tra serie tv, film e cartoni animati.

Come funziona Amazon Prime Video?

Per accedere a questi tipi di contenuti, basta iscriversi e abbonarsi al servizio, il quale riuscirà ad intrattenerci sicuramente durante queste lunghe giornate casalinghe. Si può scegliere di sottoscrivere l’abbonamento mensile o quello annuale.

Le serie tv in arrivo ad aprile

In questo mese di aprile 2020, nel catalogo Prime Video arriveranno alcune serie tv particolarmente interessanti.

Tales From the loop è disponibile da venerdì 3 aprile. La serie esplora la città e le persone che vivono al di sopra di questo “loop”, una macchina costruita per poter sbloccare alcune parti dell’universo. Trattasi di una serie nella quale saranno presenti tante storie emozionanti ed emotive.

La seconda che consigliamo è la sesta stagione di Bosch, disponibile da venerdì 17 e composta da 10 episodi ispirata ad una città buia. La serie ruota intorno alla vita personale e professionale di Harry Bosch, detective della squadra omicidi della polizia di Los Angeles.

I film in arrivo su Amazon Prime Video

La piattaform, a in questo mese offrirà alcune novità anche riguardo i film. Tra quest troviamo Jexi, già visibile dall’1 aprile, mentre venerdì 10 arriverà Non succede, ma se succede…, una commedia diretta da Jonathan Levine con Seth Rogen nei panni del protagonista maschile. Nel ruolo femminile invece troveremo Charlize Theron.

Dora e la città perduta si potrà vedere da mercoledì 22 aprile: tratto da una serie d’animazione molto amata, la pellicola parla di una bambina che viene trasformata in una teenager da sitcom disneyana che dovrà salvare i genitori e risolvere alcuni misteri. Il 26 aprile, per gli amanti del genere, uscirà la serie anime Alicization 2.

