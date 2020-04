Agevolazioni coronavirus: Tim, Iliad, Vodafone, Wind. Ecco gli sconti

Vodafone elimina: ogni limite in termine di minuti e giga, per un mese, per i clienti di rete mobile residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020; ogni limite di traffico dati sulle SIM voce di tutte le imprese, partite IVA e Istituzioni Italiane, in tutto il Paese, per un mese; le limitazioni previste dalla regolamentazione UE ed i costi aggiuntivi per consentire agli italiani bloccati all’estero di usufruire di tutto il plafond di giga della loro offerta. In caso di apertura di un guasto su rete fissa Vodafone propone al cliente di indicare una o più SIM Vodafone su cui attivare 1 mese di giga illimitati da utilizzare durante il periodo di disservizio e fino a 30 giorni.

Sospensione delle azioni per i clienti postpagati: residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020; consumer che pagano con bollettino postale e aventi più di 65 anni di età in tutta Italia; consumer e business residenti nelle città di Bergamo e Brescia.

Vodafone ha: donato 250.000 € sia a Fondazione Buzzi finalizzati a realizzare 4 postazioni di rianimazione sia a Croce Rossa Italiana per l’acquisto di materiali per l’emergenza sanitaria; donato ulteriori 240.000 € a Croce Rossa Italiana per la sicurezza di collaboratori e volontari; donato circa 700 telefoni, 550 tablet e oltre 1000 SIM ad ospedali di prima assistenza per consentire la comunicazione degli ammalati con le famiglie; rimosso il limite di giga per studenti di scuole secondarie per 1 mese, per favorire l’accesso al digital learning; avviato la campagna di raccolta fondi tramite SMS solidale.