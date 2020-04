Disney Plus è finalmente disponibile in Italia con un prezzo molto basso. Grazie a questo servizio, si riesce a tornare nuovamente bambini e fantasticare.

Disney Plus: film e serie tv in uscita ad aprile 2020

Disney Plus è finalmente disponibile in Italia dallo scorso 24 marzo con un prezzo molto basso di abbonamento. Conquesto servizio si riesce a tornare nuovamente bambini e fantasticare con la mente, cercando di avere un po’ di leggerezza in queste giornate di quarantena, chiusi in casa. Si possono guardare tantissimi film Disney: la saga di Star Wars, i supereroi della Marvel e tanto altro ancora. Si ha una prova gratuita di una settimana prima di abbonarsi, per chi lo volesse soltanto provare e nel caso disdire se non interessati a proseguire.

I film in arrivo ad Aprile 2020 su Disney Plus

Ecco cosa ci fornirà la piattaforma in questo aprile 2020: il film il Re Leone arriverà su Disney Plus facendoci sognare ancora una volta con la sua storia che entra nei cuori di tutti. Diretto da Jon Fovreau, ha avuto un successo strepitoso sin dall’inizio della prima uscita. Sarà disponibile da venerdì 10. Oltre a questo capolavoro, arriveranno anche Diario di una schiappa (17 aprile), Una notte al museo (10 aprile) e anche un grande classico quale Edward mani di forbice, con uscita prevista per il 13.

Le Serie tv in arrivo

Su Disney Plus continuerà la grande serie che ha fatto innamorare tantissimi adolescenti: High School Musical. Questo è stato il film più guardato nella storia del canale Disney Channel, con più di 17 milioni di telespettatori e qui si potrà vedere la serie tv.

Zack e Cody al grande hotel, con protagonisti i gemelli Dylan e Cole Spruse, è un altro grande classico Disney: due gemelli, che insieme alla loro madre single Carey – interpretata da Kim Rhodes – abitano al ventitreesimo piano di un hotel a cinque stelle. La serie segue quindi le avventure dei gemelli, insieme a London, la figlia del proprietario dell’hotel, Maddie la cassiera del negozio di dolci, la madre appunto e Moseby, il manager dell’albergo.

Infine ricordiamo I maghi di Waverly, serie che ha come protagonisti tre fratelli con poteri magici: è composta da quattro stagioni e la terza e la quarta sono disponibili anche in alta definizione. Il padre di famiglia è un ex mago che, dopo aver sposato una mortale, è stato costretto a cedere i suoi poteri magici a suo fratello.

Tanta attesa infine per i nuovi episodi di The Mandalorian, una delle prime serie tv esclusive Disney Plus: ne arriverà uno ogni venerdì tra il 3 e il 24 aprile.

