Pensioni ultima ora: fondi pensione e casse previdenziali, decisioni Covip

Pensioni ultima ora: novità in casa COVIP la commissione di vigilanza sui fondi pensione che a causa dell’emergenza epidemiologica determinata dai contagi da COVID-19 ha modificato alcune scadenze relative a fondi pensione e casse previdenziale.

Vediamo in sintesi quali sono le decisioni adottate. Come riportato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore è stato differito, dall’8 maggio al 3 luglio 2020, per le casse previdenziali il termine della “trasmissione dei dati a valore contabile della composizione delle attività detenute e della relativa redditività per il 2019”. Mentre è stato confermato il termine dell’8 maggio per tutti i dati per i quali è richiesto il valore di mercato.

Altro slittamento dei termini è quello che riguarda “l’invio di commenti e osservazioni al provvedimento in pubblica consultazione relativo alle segnalazioni statistiche sugli investimenti per singolo attivo posseduto da trasmettere a Covip”. Il rinvio è dalla data del 24 aprile al 29 maggio.

Sospensione termini procedimenti amministrativi

Pensioni ultima ora – In merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi è stata disposta (con il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”) la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. L’art. 103, comma 1, del citato Decreto-legge prevede che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.……. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.” La disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti amministrativi di competenza della COVIP, i cui termini sono pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. La COVIP – è scritto nella comunicazione dell’Authority – adotterà comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, in considerazione degli interessi degli iscritti e beneficiari.

Pensioni ultima ora – Infine sui fondi pensione (qui un nostro articolo sull’argomento), sempre Il Sole 24 Ore, ha riferito della proroga dal 31 marzo al 30 giugno del termine per la redazione della relazione del responsabile della forma pensionistica per il 2019 e del rendiconto del Fondo pensione aperto per il 2019.

