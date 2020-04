Condividi su

Vivo S6 5G è ufficiale: prezzo, quando arriva in Italia e scheda tecnica

Così come era stato preannunciato giorni fa, Il giorno dell’uscita ufficiale di Vivo S6 5G è stato venerdì 3 aprile. Dopo mesi di attesa, siamo pronti a confrontarci con quello che, senza dubbio, sarà il nuovo traguardo tecnologico in ambito telefonico della casa cinese. Il nuovo modello punta al nuovo standard di connettività grazie al supporto dell’Exynos 980 di Samsung.

Vivo: le curiosità che in pochi conoscono

Vivo è un’azienda cinese di tecnologia che progetta, sviluppa e produce telefoni cellulari, accessori, software e servizi online per gli stessi che fu fondata nel 2009 a Guangdong. Il marchio si focalizza nel fornire un’esperienza audio di alta qualità. Tra i software sviluppati vi è il Vivo App Store, una piattaforma di applicazioni e Funtouch OS, un sistema operativo proprietario basato su Android. Nell’ottobre del 2016, Vivo è diventato il primo sponsor dell’Indian Premier League di cricket firmando un contratto biennale. A luglio 2017 il contratto è stato poi esteso fino al 2022. A giugno 2016, Vivo è riuscita ad avere un accordo con la Fifa per diventare lo smartphone ufficiale nei mondiali Fifa 2018 e 2022. L’azienda ha anche firmato un accordo con la Marvel Studios, diventando lo smartphone di Capitan America. Insomma, seppur non sia tra i marchi più conosciuti in Italia, Vivo è sicuramente rinomato in giro per il globo.

Vivo S6 5G: prezzo, quando arriva in Italia e scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica del nuovo device cinese:

SoC: ​ CPU: Samsung Exynos 980 con processo a 8nm (2 core Cortex-A77 @2,2GHz e 6 core Cortex-A55 @1,8) GPU: Mali-G76 MP5

Display: AMOLED da 6,44″ con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel) con supporto HDR10 in rapporto 20:9

Memoria: 8GB di RAM LPDDR4x 128/256GB di memoria di archiviazione (UFS 2.1)

Fotocamera: Quadrupla Posteriore: 48+8+2+2MP (principale + ultra grandangolare + profondità + macro) Anteriore: 32MP, ottica con apertura f/2,08

Connettività. Bluetooth 5.1, USB-C, 5G NSA & SA, jack da 3,5mm

Audio: SBC; AAC; aptX HD; LDAC

Sensori: impronte digitali sotto al display

Batteria: 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W

Dimensioni e peso: 161,16 x 74,66 x 8,68 mm 181 grammi

Sistema operativo: Android 10 con personalizzazione Funtouch OS 10.

Vivo S6 5G sarà disponibile nel mercato cinese, oltre che in quello italiano, a partire come detto dallo scorso 3 aprile, in tre diverse colorazioni. Questi i prezzi:

8/128GB – 2698 Yuan (347 euro circa);

8/256GB – 2998 Yuan (386 euro circa)

