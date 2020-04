Condividi su

Coronavirus Sicilia, ultime notizie: contagi morti e guariti del 3 aprile

L’aggiornamento delle ore 18.00 della Protezione Civile ci riferisce di un aumento di 2339 attuali positivi al virus, ieri erano stati 2477. In seguito a questo ulteriore incremento, sono 85.388 le persone attualmente infette, mentre i soggetti invece che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sono 119.827 (+4585). I deceduti odierni, che sono 766 (+6), portano la totalità dei morti a 14.681. Buone nuove dai guariti, che salgono a 19.758 (+1480). Le persone che necessitano di cure in terapia intensiva sono 4068, 15 in più rispetto a ieri; un trend complessivamente in calo negli ultimi giorni e che fa respirare il sistema sanitario nazionale.

Coronavirus in Sicilia: le novità

I soggetti colpiti dal contagio fino ad oggi in Sicilia sono 1859, ciò significa che vi è stato un aumento di 68 casi rispetto a ieri. Le persone che ancora sono contagiate, calcolando nel computo anche i morti e i guariti totali, sono 1664 (+58). I deceduti complessivi, dei quali 8 sono stati confermati nella giornata di oggi, sono 101 mentre i guariti sono 94, solo due in aggiunta rispetto a ieri. Si registrano 32 unità in più sottoposte a ricovero che portano il numero degli ospedalizzati a 608; da sottolineare però come nessuno oggi sia stato messo in cura nel reparto di terapia intensiva. I cittadini in isolamento domiciliare con lievi sintomi o asintomatici si attestano a quota 1056. La situazione al momento è apparentemente sotto controllo, visto il lento andamento dei contagi: è altresì vero però che il numero di tamponi effettuati in Sicilia sia basso rispetto alle regioni che hanno un numero simile di abitanti.

Il presidente regionale Nello Musumeci nel contempo ha richiesto l’applicazione dell’art. 31 dello statuto regionale, al quale mai è stato data attuazione dal 1946. L’articolo in questione dispone che nella regione debba essere il Presidente della regione a provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico a mezzo della polizia e delle forze armate dello Stato. Il percorso legislativo che porterebbe ad una legge ordinaria di attuazione delle disposizioni Statutarie, le quali ricordiamo hanno rango di legge costituzionale, sarà tutto tranne che breve in quanto si tratta un iter lungo almeno 6 mesi. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la questione.

I dati aggiornati della Protezione Civile al 3 aprile

Di seguito, sono riportati i dati riguardanti l’epidemia coronavirus in Sicilia forniti dalla Protezione Civile e aggiornati alla serata del 3 aprile; evidente come la provincia più colpite sia Catania. I casi sono così distribuiti:

Provincia di Catania: 500 casi

Provincia di Messina: 300 casi

Provincia di Palermo: 255 casi

Provincia di Enna: 245 casi

Provincia di Agrigento: 97 casi

Provincia di Trapani: 78 casi

Provincia di Siracusa: 76 casi

Provincia di Caltanissetta: 73

Provincia di Ragusa: 40 casi

