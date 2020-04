Condividi su

Coronavirus Lazio, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 3 aprile

Il bollettino rilasciato quest’oggi, in conferenza stampa, dalla Protezione Civile circa l’avanzamento in Italia della situazione coronavirus, risulta essere più o meno in linea con i dati dei giorni precedenti: sono stati registrati 2.339 positivi in più, con il totale che quindi sale a 85.388; 766 sono i decessi in più rispetto a ieri, che portano così il numero, complessivamente, a 14.681; sul fronte guariti abbiamo 1.480 persone in più, per un ammontare di 19.758. Sono 28.741 le persone, nel nostro paese, che risultano ricoverate attualmente negli ospedali di tutta Italia, 52.579 invece coloro che si stanno curando in casa, attraverso l‘isolamento domiciliare.

I dati vengono letti positivamente dall‘Istituto Superiore di Sanità, che ha affermato:

“Gli ultimi dati confermano il trend di calo dei casi positivi di Covid-19, e viene confermato anche il trend italiano con alcune zone a più alta circolazione, a circolazione intermedia e a circolazione ancora abbastanza limitata, ma il messaggio è che non c’è nessuna zona in cui il virus non circoli.”

Situazione Coronavirus nel Lazio

L’aumento dei contagi giornalieri sembra essersi stabilizzato anche nel Lazio. Oggi sono stati registrati solamente 167 nuovi casi di positività al virus, due in meno di ieri. Il trend sembra quindi confermarsi, ma riprendiamo la tabella della Protezione Civile:

Ricoverati con sintomi 1.194

terapia intensiva 188

totale ospedalizzati 1.382

Isolamento domiciliare 1.627

Attualmente positivi 3.009

Nuovi attualmente positivi 167

Di poche ore fa è l’intervento su Facebook della sindaca di Roma Virgina Raggi, la quale ha ringraziato gli operatori sanitari che, giorno per giorno, continuano le operazioni di sanifica della città:

“Questa settimana le strade di Roma sono state sanificate con più di 2 milioni di litri di igienizzante. Interventi di pulizia straordinaria in tutta la città su quasi 4mila chilometri. Grazie ai dipendenti di Ama e Servizio Giardini. Non ci fermiamo, insieme ce la faremo“.

I dati della Protezione Civile sulle province Laziali

Di seguito, riportiamo i dati ufficiali circa l’avanzamento dei contagi al coronavirus aggiornati al 3 aprile 2020 provincia per provincia:

Roma 2.503

Latina 304

Frosinone 354

Viterbo 226

Rieti 188

