Condividi su

The Society 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

A distanza di soli 2 mesi dall’uscita della prima stagione, Netflix ha dato l’ok per il rinnovo di una serie tv: stiamo parlando di The Society. Ad annunciarlo è stato proprio il cast tramite un post su instagram in cui spiegavano che sebbene per alcuni show il colosso streaming decide di produrre al volo 2 stagioni, nel caso di The Society ha preferito scoprire l’impatto che lo show avrebbe avuto sul pubblico. Fortunatamente i numeri hanno giocato in suo favore e la serie vedrà presto un nuovo ciclo di episodi. Al momento non possiamo sapere quando il nuovo capitolo giungerà sul catalogo; supponendo che segua lo stesso andamento della stagione precedente, sicuramente dovremo attendere maggio 2020. Non appena avremo informazioni ufficiali al riguardo provvederemo ad aggiornarvi. Per chiunque volesse recuperare lo show, la prima stagione di The Society è presente sulla piattaforma: basterà collegarsi a Netflix e selezionarla dal catalogo. Ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire del servizio sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi a Netflix.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast della serie tv.

The Society 2: la trama

Al momento non ci sono anticipazioni su quella che sarà la trama del secondo capitolo dello show; possiamo tuttavia lanciare delle ipotesi analizzando quanto accaduto nel finale della prima stagione. Sicuramente il primo ciclo di episodi si è concluso con un notevole colpo di scena: i nostri protagonisti hanno scoperto di aver vissuto in un universo parallelo, mentre nella loro realtà i genitori hanno inciso una targa in memoria dei figli scomparsi. Con ogni probabilità nel corso della seconda stagione i ragazzi cercheranno il modo per tornare a casa. Non resta che scoprire cosa ci attende non appena gli episodi inediti verranno caricati sulla piattaforma di Netflix.

Outer Banks: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Society e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kathryn Newton veste i panni di Allie; Jacques Colimon è Will; Toby Wallace nel ruolo di Campbell; Gideon Adlon interpreta Becca; Sean Berdy veste i panni di Sam; Alex Fitzalan nel ruolo di Harry; Kristine Froseth è Kelly; Natasha Liu Bordizzo interpreta Helena; Olivia DeJonge veste i panni di Elle; José Julián nel ruolo di Gordie; Salena Qureshi interpreta Bean; Alex MacNicoll veste i panni di Luke; Jack Mulhern è Grizz; Spencer House nel ruolo di Clark; Emilio Garcia–Sanchez interpreta Jason; Grace Victoria Cox veste i panni di Lexie.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it