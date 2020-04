Condividi su

iPhone SE 2020: uscita imminente? Le ultime news

È previsto per il 15 aprile il debutto del nuovo prodotto Apple: iPhone SE 2020. Il “melafonino” economico che sorprenderà i fan è stato già anticipato dal sito ufficiale. Conosciamo qualche dettaglio in più.

IPhone SE 2020: le caratteristiche

Il nuovo smartphone della Apple sarà disponibile in tre colorazioni diverse (bianco, nero e rosso), con la possibilità di scelta di tre tagli di memoria: 64, 128 o 256 GB. Tra gli accessori ufficiali troveremo la custodia in silicone bianca o nera, oppure la custodia in pelle rossa, nera o blu. Confermati anche altri dettagli: infatti il nuovo iPhone sarà così composto: esteticamente simile ai precedenti 7 e 8, mentre a bordo troveremo il processore proprietario A13, utilizzato attualmente dagli iPhone 11.

La batteria sarà potenziata e si presume anche la fotocamera, ma su ciò non ci sono ancora fonti certe. Sarà lanciato con il nome di iPhone SE 2020 per distinguerlo dal suo predecessore, l’iPhone SE del 2016. Quindi sono state smentite tutte le voci che lo hanno denominato iPhone 9, scelta presa probabilmente per non farlo sembrare un dispositivo “vecchio” vista la presenza sul mercato dell’ iPhone 11.

Prezzo e data di uscita

E per quanto riguarda il prezzo? Come detto in precedenza, si tratterà di un iPhone economico, quindi l’ipotesi più probabile è che venga fissato un cartellino da 399 dollari.

In Italia si presume che seguirà il prezzo attuale dell’iPhone 8 e quindi di 599 euro. La data presunta del lancio del nuovo iPhone è il 15 aprile, ma data la criticità della situazione attuale la presentazione avverrà con un semplice comunicato stampa come per l’iPad 2020.

9to5mac afferma che in data non molto lontana sarà possibile effettuare il pre-ordine e non esclude che ciò possa avvenire in questi giorni.

