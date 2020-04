Sondaggi elettorali Tp: riaprire il “prima possibile” le attività produttive attualmente chiuse per via delle restrizioni imposte dalla quarantena?

Sondaggi elettorali Tp: riapertura? Italiani rinviano scelta a maggio

Sondaggi elettorali Tp: anche questa settimana le intenzioni di voto rilevate da Termometro Politico vedono la Lega attestarsi di gran lunga come prima forza politica nazionale. Il Carroccio passa dal 32,1% della scorsa settimana al 30,8% secondo l’indagine odierna. Nonostante la flessione, il partito di Matteo Salvini tiene a distanza il Partito Democratico poco sotto il 22%. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle resta inchiodato sotto il 14%, anche se guadagna lo 0,2% rispetto a sette giorni fa. Invece, prosegue il trend rialzista di Fratelli d’Italia: la formazione con a capo Giorgia Meloni guadagna quasi un punto rispetto al precedente sondaggio Tp.

Fonte: Termometro Politico

Come di consueto Termometro Politico offre anche i dati periodicamente raccolti sulla fiducia nel Presidente del Consiglio Conte. Da segnalare sul punto un lieve aumento di chi afferma di aver molta fiducia nell’operato del Presidente del Consiglio (era al 20,7% la scorsa settimana) e, in parallelo, un leggero calo di chi non nutre alcuna fiducia in Conte (poco più di un punto di percentuale in meno).

Fonte: Termometro Politico

Il dato appena esplicitato conferma la sensibile impennata (+4.1%) della quota di coloro che riferiscono di come la propria opinione nei confronti di Conte sia migliorata.

Fonte: Termometro Politico

Ora, è facile capire come la questione più pressante per il paese tutto al momento sia quella di superare l’emergenza sanitaria e provare a tornare, per quanto gradualmente e lentamente, alla normalità. Dunque, fa discutere l’idea renziana di riaprire il “prima possibile” le attività produttive attualmente chiuse per via delle restrizioni imposte dalla quarantena. Tuttavia, sembrano essere ben pochi – sotto il 5% – gli italiani d’accordo con una soluzione netta, per così dire, che consisterebbe cioè nel riaprire a breve tutto e nello stesso momento. Già maggiore (23,9%) la fetta degli intervistati a favore di uno scaglionamento che veda le imprese alzare le saracinesche ad aprile con tutto il resto da riattivare a maggio contestualmente a un calo dei casi di Covid 19. Detto ciò, addirittura il 61,4% degli interpellati preferirebbe pazientare almeno fino a maggio prima di valutare se il calo dei contagi consenta o meno di ripartire.

Fonte: Termometro Politico

Altro tema pressante negli ultimi giorni analizzato dai sondaggi elettorali Tp è quello relativo agli Eurobond: sulla questione prevale in modo evidente l’opinione dei favorevoli ma soltanto a condizione che un eventuale patto sulle obbligazioni del debito pubblico dei paesi dell’Eurozona non comporti un’ulteriore cessione di sovranità da parte italiana.

Fonte: Termometro Politico

Infine, sempre a proposito di Europa, da segnalare un aumento rispetto alla settimana scorsa di coloro che vorrebbero uscire sia dall’Ue che dall’Euro e una diminuzione di chi reputa meglio rimanere all’interno sia dell’Unione sia della moneta unica. Nel primo caso si passa dal 35,8 al 37%, nel secondo dal 45,7 al 43,3%.

Fonte: Termometro Politico

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Termometro Politico Srl tra l’1 e il 2 aprile 2020 sulla base di 2200 interviste condotte con metodo Cawi (web panel).

