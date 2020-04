Condividi su

Sky inaugura un canale temporaneo dedicato alle maratone di serie tv

Sky è ormai da parecchi anni il leader delle pay tv in Italia. Grazie ad una ricca offerta – soprattutto merito delle proposte di sport -, conta ormai diversi milioni di abbonati. In questo periodo di quarantena da coronavirus, sono stati offerti gratuitamente i pacchetti non inclusi nell’abbonamento di ciascun cliente e, inoltre, è arrivata temporaneamente una novità che farà sicuramente felici gli appassionati di serie tv. Scopriamo di seguito di cosa si tratta.

Arriva Sky Atlantic Maratone: serie tv a tutto spiano

Dal 3 al 16 aprile gli abbonati Sky potranno contare su un nuovo canale dedicato alle maratone delle migliori serie tv del broadcast: parliamo di Sky Atlantic Maratone, che nel canale 111 sostituirà Sky Atlantic +1. Tutto ciò per rivivere le emozioni di alcune serie apprezzatissime quali Gomorra, Chernobyl, Il Miracolo, The Young Pope, The New Pope, The Outsider, Big Little Lies e tante altre.

Tutti gli episodi, tutte le stagioni, di tutte le serie tv, la maggior parte delle quali anche disponibili sempre su on demand e Now TV dal 10 al 13 aprile. Inoltre, il canale si declinerà in una maratona interamente dedicata a Gomorra, la serie italiana che ha battuto ogni record, in occasione del debutto su Sky Cinema – il 13 aprile in prima serata – de L’Immortale, il grande successo targato Vision Distribution e prodotto da Cattleya che segna l’attesissimo ritorno del personaggio interpretato da Marco D’Amore, anche regista del film.

Insomma, seppur questo canale sia attivo per soltanto due settimane, è comunque possibile recuperare tante serie tv che, per un motivo o per l’altro, non sono magari state godute appieno quando trasmesse.

