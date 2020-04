Chiamare senza account Skype, come fare online: la guida. C’è un modo per partecipare ad una chiamata Skype senza account: ecco quale.

Condividi su

Chiamare senza account Skype: come fare online. La guida

Novità in casa Skype: è possibile accedere e utilizzare la piattaforma senza essere in possesso di un account. Al pari di chi dispone un account, sarà possibile chattare, fare videochiamate, condividere video o foto, emoticon o effettuare chiamate vocali. Vediamo come.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Skype: strumento di comunicazione per videochiamate e chat

Skype è un software di messaggistica istantanea. Esso unisce caratteristiche diverse che vengono collegate a un sistema di telefonate basato su un network peer-to-peer. Gli sviluppatori del sistema sono stati Niklas Zennström e Janus Friis, i quali hanno lanciato il prodotto il 29 agosto 2003. Oltre le caratteristiche già elencate, Skype dà la possibilità di adempiere ad un’altra serie di cose particolari, come la possibilità di effettuare chiamate verso dispositivi fissi, attraverso un servizio a pagamento (caratteristica che rende il programma competitivo rispetto ai costi della telefonia tradizionale) oppure di inviare sms, a basso costo, verso tutti gli operatori di rete mobile.

Il programma fa uso di un protocollo VoIP proprietario (cioè non formalizzato in alcuno standard internazionale) per trasmettere le chiamate. I dati, trasmessi in forma digitale, vengono cifrati tramite algoritmi non divulgati pubblicamente. L’azienda produttrice del programma assicura un grado di protezione della comunicazione comparabile con quello dei più diffusi standard crittografici.

Chiamare senza account Skype: la guida

Skype propone quindi un nuovo aggiornamento: Meet Now. Quest’opzione, permetterà a tutti di partecipare ad una videochiamata, senza la necessità di avere un account registrato sulla piattaforma. Non bisognerà registrarsi, ma bensì cliccare su un link su invito per accedere alla conferenza o alla riunione in corso. Meet Now è la risposta di Skype a Zoom, che grazie alla sua semplicità d’utilizzo è diventata in breve tempo una delle applicazioni del suo genere più scaricata e utilizzata dagli utenti.

Dunque, dall’interno del programma si deve andare su “crea una riunione gratuita”. Una volta stabilita la connessione, si ottiene un link che può essere condiviso immediatamente con i propri contatti (condividi invito) e poi cliccare su Avvia chiamata per iniziare la riunione. A questo punto anche chi non è un possessore di un account può ricevere il link d’invito tramite messaggio e unirsi alla chiamata attraverso una pagina del browser del proprio dispositivo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it