Videogiochi: sconti primaverili su titoli PS4, Xbox One e Switch

Con l’avvento della nuova stagione, ecco che iniziano a fioccare grandi occasioni d’acquisto nel formato digitale grazie agli sconti primaverili. Le tre console casalinghe, per il mese di aprile propongono promozioni su vari titoli: andiamo a fare una selezione per piattaforma.

Sconti primaverili: i giochi in saldo per Playstation 4

Gli sconti primaverili sul Playstation Store hanno portato una vasta selezione su oltre 600 videogiochi; quelli che andremo ed evidenziare saranno su quei titoli dal costo inferiore ai 10€:

Infamous Last Light, Infamous Second Son, Ratchet & Clank, EA Sports UFC 3, The Elder Scrolls Online, Forma.8, Trials Rising, The Last of Us Remastered, LocoRoco 1 e 2 Remastered, Sprint Vector VR, DOOM, God of War 3 Remastered, Apex Construct e ATC Drift and Tricks.

Le offerte su questi giochi per PS4 sono disponibili solo in formato digitale tramite Playstation Store e saranno attive fino al 30 aprile.

Titoli in saldo su Xbox One con gli sconti primaverili

Sullo store digitale di Xbox One anche qui abbiamo una vasta scelta di titoli, scontati fino al 70%. Ecco di seguito i videogiochi consigliati:

Dragon Ball Z Kakarot, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition, Assassin’s Creed Origins, Devil May Cry 5, Control, Borderlands 3, Child of Light, Bioshock The Collection, Batman Arkham Collection, Bloodstained Ritual of the Night, Ancestors The Humankind Odyssey e EA Sports FIFA 20.

Questi titoli saranno in sconto sullo store digitale di Xbox fino al 13 aprile, per poi essere sostituiti da altri giochi per tutta la durata del mese.

Le promozioni su Nintendo Switch

I saldi primaverili disponibili sul Nintendo eShop arrivano con offerte estese su più di 300 giochi, con titoli scontati anche fino all’80%. Di seguito i titoli consigliati o più di rilievo:

Diablo 3 Eternal Collection, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, Hellblade Senua’s Sacrifice, Mortal Kombat 11, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Sonic Mania, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Darksiders II Deathinitive Edition.

Nintendo ha fatto sapere che dal 9 aprile aggiungerà altri titoli in sconto al suo eShop, tra cui: The Legend of Zelda Breath of the Wild, Kirby Star Allies e Donkey Kong Country Tropical Freeze. Questi saldi continueranno fino al 19 del corrente mese.

