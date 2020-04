Utlime notizie riguardante il Coronavirus in Puglia e provincia, decessi, guariti e contagiati. Notizie generali sulla pandemia in Italia.

Condividi su

Coronavirus Puglia, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 6 Aprile

A ormai un mese di quarantena, di diffusione del coronavirus e di chiusure drastiche per il Paese, la pandemia non sembra essere volenterosa di andare via. Nelle varie regioni del paese c’è un afflusso differente, ma notevole, di nuovi contagi, di nuovi morti e fortunatamente anche di nuovi guariti.

La regione in questione è la Puglia, oggi 6 Aprile conferma 2.317 casi di contagio da Coronavirus, 77 in più rispetto a ieri, 182 decessi, 9 in più di ieri e 113 guariti di cui 11 solo oggi. Tra le buone notizie, un pastificio ha donato 30 ventilatori per le terapie intensive degli ospedali della Puglia.

Tra i comuni pugliesi ci concentriamo su Bari: la situazione più allarmante è l’assenza di mascherine in gran parte delle farmacie, sia per i cittadini che per i medici del comune è un rischio non poter acquistare le protezioni adatte e necessarie alla situazione.

Il Presidente della regione

Il presidente della regione Puglia comunica che i dipartimenti di prevenzione delle Asl stanno agendo per individuare i contatti stretti ai risultati positivi. Consiglia e ribadisce, inoltre, l’obbligo di seguire le norme protettive anti contagio, che equivalgono ad una continua pulizia, soprattutto delle mani, evitare di toccarsi viso, bocca e occhi, limitare contatti ristretti, evitare di uscire se non per esigenze reali, evitare contatti con esterni e soprattutto con persone affette da patologie e con un sistema immunitario debole.

Prescrizione allungata per coronavirus: cosa cambia per i reati tributari

Coronavirus: situazione generale in Italia

Oggi in Italia vediamo invece un calo dei casi complessivi rispetto le scorse settimane, forse il picco è stato raggiunto tra gli ultimi giorni di Marzo e i primi di Aprile?

Si spera! Si registrano in giornata 28.976 ricoverati con sintomi, solo lo 0,1% rispetto a ieri, 3.898 casi in terapia intensiva, il 2,0% in più di ieri, 60.313 in isolamento domiciliare, nonché il 3,4% in più rispetto a ieri, 22.187 tra dimessi e guariti, quindi il 4,7% in più di ieri, 16.523 decessi, quindi il 4,0% in più rispetto a ieri, per un totale di attualmente positivi di 93.187 casi, e di 132.547 casi totali dall’inizio della pandemia di Coronavirus.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it