Coronavirus Napoli, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 6 Aprile

Sono dati che apparentemente mostrano un ulteriore miglioramento quelli rilasciati dal capo della protezione civile Stefano Borrelli nella conferenza stampa delle 18.00. Sono 3599 i casi di Coronavirus registrati oggi nel nostro paese, che fanno salire il totale a 132.547. Gli attuali positivi alla malattia sono 93.187, ciò sta a significare un aumento di 1941 unità; ieri erano state 2972. Un dato questo degli attuali infetti che viene ricavato, è sempre bene ricordarlo, dal numero totale dei soggetti che hanno contratto il virus meno il computo complessivo di morti e di guariti, che al momento è rispettivamente di 16.523 e 22.837 individui. Nel dettaglio sono 1022, 197 in più in confronto a ieri, le persone che sono state classificate come guarite quest’oggi, mentre sono 636 i cittadini che hanno perso la vita, con un eccedenza di 111 morti rispetto al 5 aprile. In calo ancora una volta le persone che hanno bisogno di trattamenti nelle terapie intensive, che sono 3898, ossia 79 in meno di ieri.

Si accennava al fatto che si tratti di dati apparentemente in miglioramento poiché si deve tenere conto di un decremento di 10.000 tamponi eseguiti nella giornata odierna; il rapporto tra test effettuati e casi individuati è sempre di un malato ogni 8,4 tamponi eseguiti. Discorso a parte quello per le terapie intensive che esulano da questa logica.

Coronavirus Napoli, la situazione

Il resoconto giornaliero sulla situazione Coronavirus nella città di Napoli, aggiornato alle ore 12.00 di lunedì 6 aprile, conferma la positività al Covid-19 di altri 8 soggetti, di cui 4 ora si trovano in isolamento domiciliare, 3 sono stati ospedalizzati pur non necessitando della cura in terapia intensiva ed uno purtroppo è deceduto. In seguito all’aggiornamento effettuato, le persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia nel capoluogo campano sono 679, di cui 148 si trovano ricoverate in ospedale con sintomi, 14 in terapia intensiva e 472 in isolamento domiciliare. Sono 634 i soggetti attualmente infetti, tenuto conto degli 8 guariti e dei 37 deceduti.

Dati stabili che sembrano dimostrare come la città stia seguendo le misure restrittive poste, al contrario di come potrebbe sembrare da alcune immagini che raffigurano il capoluogo campano con le strade piene di gente. Sull’argomento è intervenuto il sindaco De Magistris, che ha tenuto a sottolineare il grande senso di responsabilità del popolo napoletano, il cui racconto in questi giorni di lockdown deve discostarsi da stereotipi non raffiguranti il vero. Il primo cittadino ha evidenziato come a Napoli, essendo alcune strade strette, bastino poche persone per far sembrare una via parecchio affollata.

I dati aggiornati della Protezione Civile al 6 aprile

Di seguito, sono riportati anche i dati riguardanti la provincia di napoli e le altre del territorio campano.