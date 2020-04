Ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Campania: numero di decessi, guariti e nuovi contagi. Informazioni generali sulla pandemia in Italia.

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagi e picco al 7 Aprile

Complessivamente, la situazione coronavirus oggi lascia una scia di speranza, grazie a una generale diminuzione notevole del numero di contagi in tutto il Paese. Forse i cittadini hanno capito che stare in casa non è un obbligo imposto, ma uno scudo per la loro salute e quella degli altri.

Tra le regioni colpite, aggiorniamo i dati della pandemia della Campania. In data 7 Aprile il numero di contagi è arrivato a 3.148 positivi, 98 in più rispetto a lunedì. Sono 216 i decessi, (+15) e 162 guariti (+6).

Anche a Napoli il coronavirus tende a far emergere tensione nei quartieri: gli extracomunitari non avendo un tetto fisso continuano a creare assembramenti per strada e far allarmare i cittadini, nessuno assicura la presenza di contagiati tra di essi ma nessuno ne può escludere l’esistenza. Questo spinge i cittadini locali a chiamare la vigilanza perché vengano fatti richiami o emesse delle sanzioni.

Aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus in Italia

In Italia, come abbiamo già anticipato, il numero di contagi ieri è potenzialmente sceso, la pandemia comincia a rallentare evidentemente. Al 7 Aprile il paese conta 28.718 ricoverati con sintomi (+ 0.9%). Sono 3.792 i ricoverati in terapia intensiva (+2.7%), 61.557 i contagiati in isolamento domiciliare (+2.1%) 24.392 tra dimessi e guariti (+6.8%), 17.127 decessi (+3.7%) per un totale di 94,067 attuali positivi (+0.9%) e 135.586 casi totali dall’inizio della pandemia.

I consigli per contrastare il coronavirus sono sempre gli stessi: evitare contatti stretti, lavarsi spesso le mani e utilizzare un antibatterico, uscire di casa solo per comprovata necessità. La discesa dei contagi è probabilmente appena cominciata, ma la strada da percorrere prima della fine della pandemia è ancora molto lunga.

