The Plot Against America: trama, cast, anticipazione serie tv. Quando esce

Il 16 marzo 2020 ha debuttato sul canale televisivo americano HBO una nuova serie tv: stiamo parlando di The Plot Against America

Il 16 marzo 2020 ha debuttato sul canale televisivo americano HBO una nuova serie tv: stiamo parlando di The Plot Against America. Lo show appartiene al genere drammatico e si sviluppa in un universo parallelo in cui Charles Lindbergh, eroe nazionale dalle tendenze xenofobe, diventa presidente degli Stati Uniti d’America. La miniserie si compone di un totale di 6 episodi, ognuno dei quali dalla durata di circa 60 minuti. David Simon ed Ed Burns sono le teste del progetto; quest’ultimo si ispira al noto romanzo nato dalla pena di Philip Roth. Al momento non è chiaro se The Plot Against America raggiungerà il suolo italiano; dovremo attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione dello show per importarlo nel nostro Paese.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, possiamo spendere qualche minuto di lettura nel comprendere meglio quale sia la trama, ma prima abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Plot Against America (2020): Official Trailer | HBO

The Plot Against America: la trama

Come su scritto, la trama dello show si sviluppa a partire da una realtà alternativa: l’aviatore ed eroe nazionale Charles Lindbergh ha ottenuto la sedia della presidenza degli Stati Uniti d’America ed è intenzionato a mettere in atto le sue ideologie xenofobe. Il suo tentativo di condurre il Paese sotto la bandiera del fascismo verrà esplorato attraverso gli occhi di una famiglia ebraica del New Jersey.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Winona Ryder veste i panni di Evelyn Finkel; Anthony Boyle nel ruolo di Alvin Levin; Zoe Kazan è Elizabeth “Bess” Levin; Morgan Spector interpreta Herman Levin; Michael Kostroff veste i panni di Shepsie Tirchwell; David Krumholtz nel ruolo di Monty Levin; Azhy Robertson è Philip Levin; Caleb Malis interpreta Sandy Levin; Jacob Laval veste i panni di Seldon Wishnow; John Turturro nel ruolo di Lionel Bengelsdorf.