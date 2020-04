Il 16 marzo 2020 il palinsesto di The CW si è arricchito con la nuova stagione di una serie tv di fantascienza: stiamo parlando di Roswell New Mexico

Roswell New Mexico 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 16 marzo 2020 il palinsesto di The CW si è arricchito con la nuova stagione di una serie tv di fantascienza: stiamo parlando di Roswell New Mexico. Lo show è un reboot della celebre serie mandata in onda tra il 1999 e il 2002 e il secondo ciclo di episodi, esattamente come il primo, si comporrà di 13 puntate dalla durata di 50 minuti circa ciascuna. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, è probabile che lo show approderà su Premium Stores durante l’autunno di quest’anno, come accaduto per il capitolo precedente.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast della seconda stagione di Roswell New Mexico abbiamo la possibilità di goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Roswell, New Mexico Season 2 Trailer (HD)

Roswell New Mexico 2: la trama

La trama ruota intorno le vicende di una ragazza, Liz, la quale scopre che il ragazzo di cui era infatuata da adolescente è in realtà un alieno; la ragazza decide di mantenere il segreto sulla sua identità, ma nel momento in cui la Terra è sotto attacco degli extraterrestri, la verità rischia di uscire allo scoperto. Nel finale di stagione abbiamo visto Max rendersi conto di essere il salvatore della propria razza, ragion per cui i suoi simili stanno disperatamente cercando di trovarlo. Nel secondo capitolo scopriremo se Max è riuscito a sopravvivere alla “Resurrezione” o se invece prenderà il posto di Rosa tra i morti.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Roswell New Mexico e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jeanine Mason veste i panni di Liz Ortecho; Nathan Parsons nel ruolo di Max Evans; Michael Vlamis è Michael Guerin; Lily Cowles interpreta Isobel Evans-Bracken; Tyler Blackburn veste i panni di Alex Manes; Heather Hemmens nel ruolo di Maria DeLuca; Michael Trevino è Kyle Valenti; Trevor St. John interpreta Jesse Manes.

