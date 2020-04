HBO e Sky hanno annunciato una collaborazione per la produzione di un progetto televisivo: stiamo parlando di The Third Day

The Third Day: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

HBO e Sky hanno annunciato una collaborazione per la produzione di un progetto televisivo: stiamo parlando di The Third Day. Dopo il successo di Chernobyl, le due emittenti sono pronti a sfornare un altro titolo di qualità. La prima stagione si comporrà di 6 episodi dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. Al momento, tuttavia, non c’è nessuna conferma ufficiale su una possibile data di uscita, ma, considerando che lo show è entrato in produzione a luglio 2019, è molto probabile che vedremo la messa in onda del titolo entro il 2020. In Italia, la serie tv potrebbe approdare a distanza di qualche mese. Non appena ci saranno notizie precise in proposito provvederemo ad aggiornarvi.

In attesa di scoprire il futuro di The Third Day, possiamo anticipare qualche dettaglio venendo a conoscenza della trama e del cast dello show; ma, prima, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Third Day (2020): Official Teaser | HBO

The Third Day: la trama

La trama dello show non è così semplice da illustrare; innanzitutto la prima stagione si comporrà di 3 storie differenti, ciascuna in qualche modo collegata con le altre. La prima si intitola Summer e racconta la vita di Sam, il quale si ritrova alle coste di un’isola misteriosa. Ben presto, l’uomo abbandonerà il suo stile di vita da cittadino inglese per abbracciare le usanze del popolo del posto, finché gli eventi degenereranno quando Sam, nel tentativo di ritrovare se stesso, si scontrerà con gli abitanti dell’isola. La seconda storia è un esperimento interattivo: gli spettatori avranno la possibilità di entrare a far parte di The Third Day assistendo a uno spettacolo teatrale; i posti saranno limitati, ma gli appassionati dello show avranno la possibilità di assistere all’evento online. La terza e ultima storia, infine, avrà come protagonista Hellen, la quale decide di raggiungere l’isola del primo capitolo in cerca di risposte.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Third Day e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jude Law veste i panni di Sam, il primo protagonista; Katherine Waterston nel ruolo di Jess; Naomie Harris è Helen; Mark Lewis Jones interpreta Jason.

