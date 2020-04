Condividi su

Breeders: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 2 marzo 2020 ha debuttato sul canale televisivo americano FX una nuova serie tv appartenente al genere comedy: stiamo parlando di Breeders. Lo show nasce da un’idea di Chris Addison, Simon Blackwell e Martin Freeman; quest’ultimo, oltre a vestire i panni di co-produttore della serie, interpreta anche uno dei protagonisti. Freeman ha inoltre voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le sue parole ufficiali:

“Sono davvero entusiasta di far parte di questo nuovo progetto. Breeders non avrà solo lo scopo di far ridere il pubblico, ma anche quello di esplorare le verità e le sfide dell’essere genitori. Adoro questo soggetto e sono molto felice di lavorare con la FX e Sky.“

La prima stagione della serie tv si compone di 10 episodi, format standard per gli show dell’ultima generazione; al momento, tuttavia, non sappiamo quando Breeders arriverà in Italia. Dovremo attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importare lo show nel nostro Paese; tra le emittenti più probabili, sicuramente spicca Sky, giacché la serie ha debuttato in Gran Bretagna il 12 marzo proprio su Sky One. Non appena ci saranno informazioni precise al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, possiamo conoscere i dettagli della trama e del cast di Breeders, ma prima abbiamo la possibilità di visionare il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Breeders: la trama

La trama dello show ruota intorno la coppia di due genitori, Paul e Ally, i quali cercano di portare avanti la propria vita tra lavoro, mutuo, parenti anziani e le classiche difficoltà di crescere i figli. Le cose iniziano a complicarsi quando il padre di Ally bussa alle porte della coppia e Paul e la moglie si ritrovano a dover gestire l’anziano quasi come fosse un terzo figlio. Lo show affronterà queste tematiche, senza tuttavia perdere il tocco leggero e divertente che caratterizza una commedia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Breeders e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Martin Freeman veste i panni di Worsley; Daisy Haggard nel ruolo di Ally Worsley; Joanna Bacon è Jackie; Jayda Eyles interpreta Ava Worsley; George Wakeman veste i panni di Luke Worsley; Stella Gonet nel ruolo di Leah; Patrick Baladi è Darren; Michael McKean interpreta il padre di Ally; Alun Armstrong veste i panni di Jim

