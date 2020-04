Condividi su

Coronavirus Veneto, ultime notizie: morti, contagiati e picco a oggi 8 Aprile

Sicuramente il Veneto è una delle regioni italiane più colpite dal coronavirus: anche se generalmente si legge di una regressione dei contagi, in questa regione il numero non tende a diminuire di molto.

Oggi in data 8 Aprile possiamo vedere 12.410 casi di contagio, di cui 485 si sono aggiunti nelle ultime 24 ore. I decessi totali sono 736 (+41), mentre 1.503 sono i guariti (+238). L’età media dei deceduti è di 75 anni.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, ultimi aggiornamenti sulla pandemia in tutto il territorio italiano

Rispetto a ieri, dove il numero di contagi era palesemente diminuito, oggi la soglia si è rialzata. L’Italia conta 28.485 ricoverati con sintomi (+ 0.8%), 3.693 dei quali in terapia intensiva (- 2.6%), 63.084 in isolamento domiciliare (+ 2.5%), 26.491 tra dimessi e guariti (+ 8.6%), 17.669 morti (+ 3.2%), per un numero complessivo di 95.262 attualmente positivi (+ 1.3%) e un numero di 139.422 casi totali dall’inizio della pandemia.

Consigli su come comportarsi davanti al coronavirus

I consigli che continuano a persistere, sono quelli di evitare di uscire per motivi futili, ma solo per reali esigenze, lavarsi spesso le mani, evitare contatti ravvicinati, sia in famiglia per chi lavora, che esterni e soprattutto evitare contatti con chi soffre di gravi patologie o immunodeficienza.

Come comportarsi in caso di emergenza

Nel frattempo si consiglia di restare in casa se si hanno disturbi o anche lievi sintomi influenzali e in caso di aggravamento chiamare il numero d’emergenza (ogni regione ne dispone uno) e non spostarsi assolutamente in modo autonomo. Ad assistere le persone coinvolte saranno la Protezione Civile e le ambulanze con medici ed infermieri preparati.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it