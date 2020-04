Condividi su

Coronavirus Molise, ultime notizie: morti, contagiati e picco al 7 Aprile

Resta immutata in Molise la situazione epidemiologica da coronavirus: il numero totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è attestato a 224 unità e al momento questa è la regione meno colpita dal Covid-19. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è irrisorio: 5. Pochi anche i pazienti ricoverati con sintomi, che sono ad oggi 35. Sono invece 145 gli asintomatici in isolamento domiciliare ed è fermo a 185 il numero totale degli attualmente positivi. Basso anche il numero dei decessi, salito a 13 unità, mentre i guariti sono complessivamente 12. Nella regione sono stati effettuati in totale 1.581 tamponi.

Coronavirus Molise, i dettagli

Secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile, il Molise è l’unica regione della penisola ad aver registrato un trend negativo nelle scorse ventiquattro ore: la situazione, dunque, sarebbe la più ottimistica di tutto il Paese. I contagi sono così ripartiti: 166 in provincia di Campobasso e 43 ad Isernia. I restanti 15 casi sono in fase di attribuzione territoriale. Nella regione è stato istituito un osservatorio anti fake news sul coronavirus, grazie a un accordo tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni e l’Ordine dei Giornalisti del Molise: l’iniziativa è nata per contrastare la diffusione di bufale sull’epidemia soprattutto sui social. È stata disposta la chiusura della casa di riposo di Agnone, dalla quale 13 ospiti sono stati trasferiti al presidio ospedaliero “Santissimo Rosario” di Venafro, in provincia di Isernia. Nella struttura sono stati effettuati 47 test e 23 di questi sono risultati positivi.

I dati delle regioni limitrofe

Più critici gli aggiornamenti sul coronavirus riguardanti le regioni confinanti con il Molise: Campania e Puglia contano rispettivamente 2.765 e 2.137 pazienti attualmente positivi al Covid-19. Nel Lazio i casi attuali sono saliti a 3.365 unità, mentre in Abruzzo sono 1.491. Nelle quattro regioni il trend del contagio è risultato in aumento: in Campania e nel Lazio è stato registrato un aumento del 2,9%, in Puglia del 2,8%. Il più alto è il trend abruzzese, attestato al 4,5%.

