Sondaggi elettorali Ixè: 52% italiani promuove misure economiche governo

Una delle domande che più si rincorre in questi giorni è la seguente: quando si potrà tornare a condurre una vita normale? I sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca hanno girato il quesito agli italiani. Per il 59% le restrizioni dureranno fino a metà maggio, per il 15% tutta l’estate, per il 4% tutto l’anno. Solo l’8% è ottimista e spera in una loro fine entro Pasquetta. Ipotesi quest’ultima da escludere visto che il governo ha prolungato il lockdown al 13 aprile. Le restrizioni vengono comunque considerate giuste dal 91% dei cittadini.

Fonte: Ixè

Al momento, tra gli italiani prevale la preoccupazione circa gli aspetti sanitari (62%) rispetto agli aspetti economici (33%). Su questi ultimi è intervenuto il governo con i decreti “Cura Italia” e “Liquidità” che mobiliteranno risorse per oltre 750 miliardi di euro. Le misure economiche varate dall’esecutivo vengono ritenute efficaci dal 52% degli intervistati mentre vengono bocciate dal 36%. La maggioranza degli italiani guarda al futuro con ottimismo: per il 70%, infatti, una volta passata l’emergenza si tornerà ai livelli pre-Coronavirus anche si vorrà molto tempo.

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: sì all’obbligo mascherine, no alla riapertura delle Chiese per Pasqua

Nei giorni scorsi, alcune regioni, tra cui Toscana e Lombardia, hanno introdotto l’obbligo della mascherina per tutti quando si esce di strada. Il provvedimento viene considerato giusto dall’88% degli italiani.

L’81% boccia la proposta di Matteo Salvini di aprire le chiese a Pasqua. Il leader leghista aveva giustificato la sua idea sostenendo che “la scienza da sola non basta, serve anche il buon Dio”.

Il 71% promuove la gestione dell’emergenza da parte dell’esecutivo. Aumenta di due punti al 54% la fiducia nel governo Conte. Cresce anche il gradimento del premier, ora al 57%. A beneficiarne sono soprattutto le forze che sostengono l’esecutivo. Il Partito Democratico rimane stabile al 22,6% ma accorcia dalla vetta grazie al calo della Lega che scende al 26%. Il Movimento 5 Stelle torna al 16% e stacca Fratelli d’Italia, in flessione dello 0,3% al 12,5%. Piccoli passi in avanti per Forza Italia (7,5%) e Italia Viva (2%) che però viene superata da +Europa (2,2%). La Sinistra è sondata al 3,5% mentre Azione è in calo all’1%. La quota di indecisi e astenuti rimane invariata al 40,6%.

Fonte: Ixè

Fonte: Ixè

