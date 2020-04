Sotto riportata la situazione Coronavirus a livello nazionale e più nello specifico in Lombardia, la regione in assoluto più martoriata dal Covid-19.

Coronavirus Lombardia, ultime notizie: contagi, morti e guariti dell’8 aprile

Sono dati agrodolci quelli illustrati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino quotidiano sul coronavirus in Italia. Tornano a salire sia i nuovi contagi, che i nuovi attuali positivi: i primi sono 3836 (+797) mentre i secondi 1195 (+315). Si registrano 542 morti, con un decremento di 62 unità rispetto alla giornata di ieri e 2099 guariti, il numero più alto da inizio epidemia. Il totale di deceduti e di dimessi raggiunge rispettivamente quota 17669 e 26491. Non si arresta il trend positivo del calo dei ricoveri, giacché il numero di soggetti ospedalizzati con sintomatologia lieve o non grave è di 28485, 233 in meno di ieri, mentre quello dei degenti in terapia intensiva è di 3693, con una diminuzione di 99 pazienti.

La situazione coronavirus in Lombardia

Nella Regione Lombardia, a fronte di 8226 tamponi eseguiti sono 1089 i nuovi casi positivi al Coronavirus, che portano il totale a 53.414. I decessi complessivi, con i 238 (-64) di oggi, ammontano a 9722. Dai dati si nota purtroppo come più del 50% della totalità dei morti su scala nazionale risiede in Lombardia. I cittadini guariti dalla malattia nelle ultime 24 ore sono 649, 15.147 da inizio epidemia. Le persone ricoverate in ospedale pur non avendo bisogno di un letto in terapia intensiva sono 11719, 114 meno di ieri; quelle che invece ne necessitano 1257: al 7 aprile erano 48 in più.

A dare coraggio e incitare agli ultimi decisivi sforzi ci ha provato l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera, il quale ha dichiarato come il traguardo sia molto vicino e come vi sia la volontà di perseguirlo ad ogni costo. Fondamentale sarà, ha sottolineato, non avere cali d’attenzione, esortando inoltre i lombardi a trascorrere la Pasqua e la Pasquetta tra le mura di casa.

I dati aggiornati della Protezione Civile a mercoledì 8 aprile

Ecco di seguito una ripartizione a livello territoriale dei casi di coronavirus confermati da inizio epidemia:

Provincia Milano: 12.039 casi

Provincia di Bergamo: 9.931 casi

Provincia di Brescia: 9.909 casi

Provincia di Cremona: 4.422 casi

Provincia di Monza e Brianza: 3.264 casi

Provincia di Pavia: 2.823 casi

Provincia di Lodi: 2.347 casi

Provincia di Mantova: 2.216 casi

Provincia di Lecco: 1.755 casi

Provincia di Como: 1.542 casi

Provincia di Varese: 1.348 casi

provincia di Sondrio: 636 casi

