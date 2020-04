Condividi su

Coronavirus Emilia Romagna, ultime notizie: morti, contagiati a oggi 8 aprile

Oggi, 8 aprile 2020, ci troviamo come tutti i giorni con il solito appuntamento sulle novità riguardanti la diffusione del coronavirus in Italia. I dati ci vengono forniti dalla Protezione Civile, che giornalmente tiene una conferenza stampa – presieduta dal capo Angelo Borrelli – per informare la Nazione. Sono 139.422 i casi totali di coronavirus in Italia. Oggi l’aumento dei positivi è stato di 3.386; leggermente superiore ai 3.039 di ieri, segno, dunque, che l’emergenza è tutt’altro che finita. Oggi però si registra anche un record, che è quello del maggior numero di guariti totali in un giorno: 2.099. Calano anche le vittime: oggi 542 (per un totale di 17.669).

Sulla stessa lunghezza d’onda, il numero di ricoveri è allo stesso modo in calo: diminuiscono di 233 unità quelli ordinari, mentre di 99 quelli in terapia intensiva. Infine, sono 63.084 gli italiani in isolamento volontario.

La situazione coronavirus in Emilia Romagna

Anche l’Emilia Romagna, quest’oggi, si allinea con il trend in calo che ha caratterizzato tutta questa settimana “positiva”. Sono infatti 409 i casi in più di coronavirus nella Regione, rispetto a ieri, per un totale di 18.234 casi di positività, su 78.367 tamponi effettuati. Di seguito, la tabella della Protezione Civile:

Ricoverati con sintomi 3.769

Terapia intensiva 361

Totale ospedalizzati 4.130

Isolamento domiciliare 8.980

Totale positivi 13.110

Deceduti 2.234

Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, sintetizza così le buone notizie arrivate oggi, dal fronte epidemico: “Anche oggi posso anticiparvi che in Emilia Romagna ci sono numeri confortanti, registriamo un calo per il settimo giorno consecutivo… continuano a diminuire i ricoverati, i positivi aumentano di circa il 2% e diminuiscono i morti. ci conforta poiché quando chiamiamo gli ospedali ci dicono che i casi gravi stanno calando“.

I numeri dei contagi provincia per provincia

Di seguito, riportiamo, provincia per provincia, i contagi totali da coronavirus della Regione Emilia Romagna:

Piacenza 2.980; Parma 2.395; Reggio Emilia 3.352; Modena 2.811; Bologna 2.483; Imola 325; Ferrara 538; Ravenna 746; Forlì-Cesena 1.058; Rimini 1.596.

