Coronavirus Sicilia, ultime notizie: morti, contagiati al 9 Aprile

Come ben sappiamo la Sicilia fa i conti con tanti casi di coronavirus. Possiamo dire però che i dati non sono mai stati esageratamente elevati dall’inizio della diffusione del virus come avvenuto in alcune regioni del nord.

L’isola maggiore oggi conta un totale di 28.742 tamponi effettuati, di cui 1.304 solo nelle ultime ventiquattro ore, che danno l’esito di 1.942 persone attualmente positive al Coronavirus (+49) in tutta la regione, 152 persone sono guarite (+19) e 138 sono stati i decessi (+5); degli attuali contagiati 629 sono i pazienti ricoverati (+1) e tra questi 63 in terapia intensiva (-2), nonché 1.313 in isolamento domiciliare.

Tra le province più colpite troviamo Palermo, Trapani, che presenta molte zone rosse – come Salemi – e Catania, la quale è sicuramente quella con un numero elevato di casi tra le province. Si pensa che il picco sia già arrivato e che la Sicilia possa essere la prima regione ad uscirne, ma non è il caso di abbassare la guardia, è sempre bene mantenere le norme di sicurezza e rispettare le regole dettate dal decreto.

Ultime informazioni sul Coronavirus in Italia

Anche oggi il numero di contagi sembrerebbe essere più basso, ma non tanto da lasciarsi andare ad un sospiro di sollievo. Attualmente il paese italiano conta 28.399 ricoverati con sintomi, (-0.3%), 3.605 dei quali in terapia intensiva (-2,4%). Sono 64.873 le persone in isolamento domiciliare (+2,8%), 28.470 tra guariti e dimessi (+7,5%) e 18.279 decessi (+3,5%), per un numero di 96.877 attualmente positivi (+1,7%) e un complessivo di 143.626 contagi dall’inizio della pandemia.

