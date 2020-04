Condividi su

L’albero degli zoccoli: trama, cast e anticipazioni del film stasera Rai 3

La prima serata del venerdì si apre all’insegna dei grandi classici con L’albero degli zoccoli. La pellicola del 1978, in onda oggi 10 aprile 2020 dalle 21:00 su Rai 3, è stata diretta da Ermanno Olmi, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver firmato opere come Racconti di giovani amori, i recuperanti, La leggenda del santo bevitore, Torneranno i prati e Il villaggio di cartone.

Il lungometraggio drammatico, in formato GEVACOLOR e distribuito da Italnoleggio Cinematografico, ha vinto la Palma d’oro, un David di Donatello e cinque Nastri d’argento. Inoltre il film ha incassato al botteghino in Italia 5,7 mila euro. Ma vediamo insieme la sinossi de L’albero degli zoccoli!

L’albero degli zoccoli: trama e anticipazioni del film stasera Rai 3

L’albero degli zoccoli è ambientato nel 1800 e l’azione si svolge nella pianura di Palosco, in provincia di Bergamo. La pellicola racconta la storia di quattro famiglie di contadini abituate ai sacrifici e gli sforzi fisici. Il piccolo Menec per arrivare in tempo a scuola deve svegliarsi all’alba in quanto l’istituto dista ben sei chilometri da casa.

Un giorno proprio sulla via del ritorno il bambino si rende conto di avere uno zoccolo rotto ma il padre non ha denaro per poter acquistare un paio nuovo di scarpe. L’uomo allora decide di realizzarle lui stesso utilizzando il legno di un albero di ontano. Il film segue poi anche le vicende di: Runc, vedova che da sola deve prendersi cura della sua famiglia, Stefano e Maddalena e, uniti da un tenero sentimento d’amore e Finard, uomo che trova una moneta d’oro.

Il cast del film

In L’albero degli zoccoli Luigi Ornaghi interpreta Batistì e Francesca Moriggi è Batistìna. Omar Brignoli veste i panni di Mènec, Antonio Ferrari quelli di Tunì e Teresa Brescianini è la vedova Runc. Giuseppe Brignoli recita la parte del nonno Anselmo, Lorenzo Pedroni quella del nonno Finard e Giuseppina Sangaletti è la moglie del Finard. Battista Trevaini ricopre il ruolo di Finard, Maria Grazia Caroli quello di Bettina e Pasqualina Brolis è Teresina.

Hanno partecipato al film anche Massimo Fratus nelle vesti di Pierino, Carlo Rota in quelle di Peppino e Francesca Villa è Annetta. Felice Cervi è Ustì, Pierangelo Bertoli interpreta Secondo e Brunella Migliaccio è Olga, Giacomo Cavalleri recita la parte di Brena, Lorenza Frigeni quella della moglie di Brena e Lucia Pezzoli è Maddalena. Inoltre Franco Pilenga ricopre il ruolo di Stefano, Carmelo Silva quello di don Carlo e Mario Brignoli è il padrone. Fanno parte del cast de L’albero degli zoccoli Emilio Pedroni nei panni del fattore, Vittorio Capelli in quelli di Frikì e Francesca Bassurini è suor Maria. Infine Lina Ricci è la donna del segno, Guglielmo Badoni è il padre dello sposo e Laura Locatelli interpreta la madre dello sposo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it