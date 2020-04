Condividi su

Prezzo benzina, diesel e gpl aprile 2020: valore e quotazione al 10

Ribassi sulla rete carburanti in Italia, con il prezzo benzina, diesel e gpl in calo quando siamo al 10 aprile 2020. Basta fare un confronto con i prezzi di due giorni fa per vedere un importante calo del prezzo relativo a tutti i carburanti. Nella giornata di ieri le quotazioni dei prodotto petroliferi non hanno registrato scossoni, ed Eni ha reagito riducendo di 1 centesimo il prezzo raccomandato della benzina. Cali, seppur non importanti ma comunque significativi, sui prezzi applicati in tutto il territorio.

Prezzo benzina self e servito: la media in Italia al 10 aprile

Stando all’elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale della benzina (self) è 1,440 euro al litro, meno di 1,443 del giorno prima. I diversi marchi praticano prezzi compresi nella forbice tra 1,432 e 1,463/lt, mentre i no logo sono stazionari sui 1,435 euro/lt.

In merito al servito, il ribasso è minimo, con la verde che passa da 1,598 euro/litro a 1,597 €/lt, e prezzi applicati che variano da un minimo di 1,556 a un massimo di 1,683 euro/litro (1,493 per i no logo).

Il punto sul diesel: la media prezzi al 10 aprile

Anche sul fronte del diesel si registrano ribassi, con 1,328 euro/litro (rispetto agli 1,330 €/lt del giorno prima), con una forbice di prezzo applicata dalle compagnie che va da 1,322 a 1,352 euro/litro, con i no logo stazionari sulla base degli 1,323 €/lt.

Per quanto riguarda il servizio, la media diesel raggiunge quota 1,486 euro/litro (rispetto a 1,488 euro/litro del giorno precedente), con prezzi applicati dalle compagnie compresi tra 1,451 e 1,585 euro/litro (1,381 per i no logo).

Quali imprese potrebbero riaprire per prima il 14 aprile? I codici Ateco

E il gpl?

Infine chiudiamo questa panoramica con i prezzi applicati sul Gpl, che vanno da 0,594 a 0,613 (0,596 per i no logo).

Prezzo benzina: la tabella dei costi carburante al 10 aprile 2020

Ecco la tabella dei prezzi applicati sul carburante elaborata da Quotidiano Energia sui dati delle ore 8 del 9 aprile dell’Osservaprezzi del Mise.

Modalità Carburante Agip Eni Italiana Petroli Esso Api-IP Q8 Tamoil No logo Self (€/L) Benzina 1,432 1,463 1,449 1,451 1,435 1,438 1,435 Diesel 1,322 1,352 1,333 1,339 1,322 1,328 1,323 Servito (€/L, €/kg per metano) Benzina 1,627 1,624 1,607 1,683 1,662 1,556 1,493 Diesel 1,519 1,515 1,492 1,585 1,546 1,451 1,381 GPL 0,613 0,613 0,613 0,613 0,594 0,601 0,596 Metano 0,997 0,990 1,003 1,007 0,985 1,004 0,974

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it