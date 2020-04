Analisi situazione e avanzamento coronavirus in italia, al 10 aprile 2020. Particolare riferimento per quel che riguarda la Regione Liguria.

Coronavirus Liguria, ultime notizie: morti, contagiati al 10 aprile

Anche quest’oggi ecco il consueto aggiornamento quotidiano dei dati riguardanti l’avanzamento del coronavirus in Italia. Questi vengono forniti dalla tabella ufficiale della Protezione Civile, che informa l’intera nazione ogni giorno in conferenza stampa alle 18, attraverso la figura del capo, Angelo Borrelli. Oggi abbiamo 3.951 casi di positività in più al virus rispetto a ieri, numeri che portano così il totale, da inizio epidemia, a 147.577. Abbiamo però anche un aumento di 1.985 persone guarite nelle ultime 24 ore, per un complessivo di 30.455. I deceduti sono oggi 570 in più, saliti complessivamente 18.849. Scende poi anche il numero dei ricoverati: adesso sono 3.497 le persone costrette in terapia intensiva, mentre si attestano infine 28.242 ricoveri ordinari.

La situazione coronavirus in Liguria

Sono in totale 4174 i casi di positività, ad oggi, in Liguria. L’aumento odierno è stato di 104 unità. Ma riprendiamo la tabella ufficiale, fornita dalla Protezione Civile:

Ricoverati con sintomi 1.076

Terapia intensiva 151

Totale ospedalizzati 1.227

Isolamento domiciliare 2.074

Totale positivi 3,301

Deceduti 709

Totale casi 4174

Si prospetta dunque, anche in Liguria, una Pasqua super sorvegliata. Previsti numerosi posti di blocco, per disincentivare eventuali vacanzieri. Tutto questo, per rispettare le decisioni del Presidente della Regione, Giovanni Toti. Lo stesso numero uno ligure ha rilasciato queste dichiarazioni, in proposito, nella giornata odierna:

“State a casa, la Liguria è chiusa per Pasqua… nelle prossime ore probabilmente il governo rinnoverà le regole restrittive introdotte, ma nel frattempo è ancora in vigore l’ordinanza regionale che prevede che i sindaci possano emanare misure restrittive ulteriori per interdire spazi di loro competenza particolarmente suggestivi dove non si devono fare assembrare le persone….il messaggio che lanciamo insieme ai sindaci del territorio collegati in streaming è chiaro: non venite in liguria nelle giornate di Pasqua. lo diciamo ai nostri amici piemontesi e lombardi soprattutto, che capiranno quanto può essere fondamentale non spostarsi per tutelare la salute ed evitare il rischio di aggravare la pandemia”.

La siruazione nelle province liguri

Di seguito, i dati ufficiali sull’avanzamento dei contagi da coronavirus nelle varie province liguri:

Genova 2313

Savona 532

Imperia 777

La Spezia 496

In fase di verifica 56.

